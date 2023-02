VJERUJ U LJUBAV / Iz Paris Hilton jednostavno pršti Valentinovo: Nakon tri neuspjele zaruke, čini se da se s bogatim biznismenom konačno odlučila skrasiti

Bogata nasljednica Paris Hilton nedavno je na Instagramu objavila sretnu vijest da je dobila sina i iznenadila fanove. 'Već si voljen više nego što to riječi mogu opisati', napisala je Paris uz fotografiju svoje ruke kako drži bebinu. Na prinovi joj je čestitalo niz zvijezda među kojima su Kim Kardashian, Miranda Kerr, Demi Lovato, DJ Tiesto i Heidi Klum. U sigurnu je luku uplovila s Carterom Reumom, bogatim poduzetnikom koji već ima 10-godišnju kćer Evie koju je napustio čim je došla na svijet i do danas s njom nije ostvario kontakt. No, ni ljubavnom životu ove zanosne plavuše nisu baš cvjetale ruže sve do sada.