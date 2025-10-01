Ivona Glavaš: 'Dok sjedim na splitskoj rivi imam osjećaj da sam na modnoj reviji'

U svijetu domaće mode ime Ivone Glavaš (33) već je dobro poznato. Dizajnerica koja je Split odabrala za svoj dom, gradi karijeru koja ju je dovela i do Milanskog tjedna mode, a istovremeno uživa u životu sa zaručnikom, profesionalnim nogometašem, Anthonyjem Kalikom (27). Svoj svijet dijeli između poslovnih izazova, podrške partneru na tribinama i uživanja u mediteranskom načinu života. U intervjuu otkriva kako balansira modu i privatnost, zašto vjeruje da uspjeh ne poznaje granice te zbog čega su klasika i autentičnost njezini glavni modni potpisi.

Kako ste se vaš i vi zaručnik upoznali? Jeste li odmah znali da je on ''onaj pravi''?

Nas dvoje smo se upoznali još 2019. godine preko zajedničkog prijatelja koji će nam biti i kum na vjenčanju. No, trebao je ipak malo duži period za spoznaju ''onog pravog''.

Kako je izgledala prosidba - jeste li je očekivali ili vas je iznenadila? Je li već znate kako će izgledati vjenčanica?

Uvijek detalje intimne prirode volim sebično zadržati za nas i nama najbliže osobe pa pri tome ostajem i kod detalja zaruka. No, otkrit ću vam da su moje vjenčanice spremne i nose Anovi potpis.

Kako izgleda svakodnevni život s profesionalnim sportašem?

I sama većinu dana provodim u poslovnim obavezama, a Anthony je u to vrijeme na treninzima. Svaki dan, kada je on u Splitu, obavezno zajedno ručamo, a predvečer iskomentiramo dan i napravimo plan za sljedeći. Kada ima nekoliko slobodnih dana, onda svoj raspored maksimalno prilagodim njemu da imamo što više zajedničkog vremena za odmor i putovanja. Trudim se ići na većinu njegovih utakmica, a kada nisam u mogućnosti zbog obaveza, onda ih redovito pratim preko malih ekrana. Međusobno smo si i najveća podrška, a i kritika.

Kako ste se priviknuli na život u Dalmaciji?

U Split sam se preselila prije 14 godina zbog fakulteta. Ovdje sam ljetovala otkada znam za sebe, a ljubav prema Dalmaciji i želja za životom u Splitu bila je iz godine u godinu sve veća, I onda kada je došlo vrijeme za fakultet, nije bilo dvojbi gdje ću ga upisati.

Koja su vaša omiljena mjesta u Splitu za opuštanje ili druženje?

Split je moj najdraži grad od malena i jedva sam čekala preseliti se u njega zbog mora, znamenitosti, zanimljivih ulica, kamenih zidova, kulture, manifestacija, načina života... Mjesto gdje svaki dan pijem kavu je Kava Family, koja se nalazi u blizini Anovi ateljea i bez pretjerivanja imaju najukusniju kavu. A najdraži splitski restoran mi je Dvor. Volim i večernje šetnje uz more.

Kada ste odlučili da želite graditi karijeru modnog dizajnera? Kako je izgledao vaš početak?

Tijekom studiranja izradila sam prvu ogrlicu, pa sam tako počela izrađivati nakit i pokrenula brend Anovi, nakon kojeg sam upisala tečaj krojenja i šivanja. Tada nastaju moje prve kreacije koje su brzo pronašle svoje vlasnice i tražio se ''komad više''. U međuvremenu sam završila Ekonomski fakultet, otvorila Anovi atelje, bila pozvana na prvu reviju hrvatskih dizajnera u Zagrebu, uslijedila je i prva samostalna revija u Splitu, nakon koje sam dobila pozivnicu za reviju na Milanskom tjednu mode. Prošle godine u studenome proslavila sam deset godina svog rada na doista poseban način - revijom u splitskom HNK.

Kako biste opisali stil Splićanki i po čemu se on razlikuje od stila Osječanki?

Kada dođete na splitsku rivu, imate osjećaj kao da ste na modnoj reviji gledajući žene s toliko posebnim stilom. Ovo je grad koji živi modu za razliku od Osijeka, u kojemu je to ipak nešto umjerenije i klasičnije, ali ništa manje moderno i elegantno.

Koliko pratite svjetske trendove, a koliko se oslanjate na vlastitu kreativnost?

Pratim modne trendove, volim pogledati nove kolekcije i revije poznatih dizajnera te biti ukorak s novitetima, ali klasika je za mene najbitnija - i kada stvaram nove kreacije i kada kupujem odjevne komade i modne dodatke. Od samih početaka moj je cilj da bilo koju Anovi kreaciju možete izvući iz ormara, ponovno je odjenuti za nekoliko godina, a ne komentirati ''što je meni ovo trebalo''.

Koji su ključni komadi u vašem ormaru bez kojih ne možete?

Kožne tenisice, kožna torba, traperice, pamučna majica i “oversize” sako.

Mogu li modni dizajneri u Hrvatskoj izgraditi uspješnu karijeru bez odlaska u inozemstvo?

Smatram da ukoliko nešto doista voliš i želiš, nevezano je li to modni dizajn ili neki drugi posao, onda u to ulažeš puno truda i rada da dođeš do željenog cilja. Nijedan uspjeh ne dolazi preko noći, ali uz kontinuirani rad, učenje, stvaranje, traženje rješenja -- uspjeh je siguran na bilo kojoj lokaciji.

S kojim se predrasudama suočavate kao dizajnerica?

Pojedini ljudi još uvijek ovaj posao ne doživljavaju kao ''pravi posao''. Mnogi smatraju da dizajnerica samo nacrta haljine koje drugi izrade, ne razmišljajući da je proces izrade i općenito stvaranja i održavanja jednog brenda puno više od toga.

Kako se nosite s etiketom “WAGs” i mislite li da ona utječe na percepciju vašeg rada?

Općenito nisam osoba na koju utječu tuđa mišljenja, pogotovo ne kada je u pitanju moj rad, jer ipak Anovi postoji 11 godina.

Koji su vam planovi za dalje?

Ne volim razgovarati o planovima, volim raditi u tišini pa kada dođe trenutak za realizaciju - iznenaditi. Planiranje noviteta je kod mene uvijek prisutno.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak