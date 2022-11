Ivo Kovačević, otac nestale Marijane Seifert, već šest mjeseci živi agoniju tražeći svoju kćer, a nakon što je nekoliko dana u Zagrebu mirno prosvjedovao pred policijskom postajem na Krugama.

Otkrio je niz nepoznatih detalja

Marijanin otac otkrio je za Story.hr da mu je u planu bilo vidjeti unuke prije povratka u Knin. Međutim, Marijanin suprug Karlo Seifert nije mu dozvolio susret s unukom, koji će uskoro napuniti dvije godine.

"Navodno je izjavio da sam ja govorio ružno o mami od maloga, odnosno o svojoj kćeri. I zašto sam rekao da je bila pijana u noći nestanka. Pa nisam ja to rekao, već svi njezini prijatelji koji su bili s njom tu večer", otkrio je neutješni otac, koji je za to saznao od svoje kćeri Sendi, a o tome nije uspio raspraviti s Karlom jer ga je blokirao.

Na pitanje o daljnjim koracima, Kovačević je rekao da mu je u Centru za socijalnu skrb savjetovano da pokuša komunicirati preko neke treće osobe, a ako se to ne pokaže uspješnim, preostaje mu jedino da uzme odvjetnika i krene na sud.

"Kad bi to bilo dijete koje ima 10 godina i može donekle samo odlučivati, to bi onda bila druga priča. Ali ovako je to dijete od nepune dvije godine, sad će 10. studenog napuniti dvije, ne mogu mu ni rođendan čestitati", kazao je.

'Dijete tješi mene'

Za razliku od Karla, Marijanin prvi suprug je dan danas u odličnom odnosu s bivšim puncem, a s 14-godišnjom unukom se uspio vidjeti.

"Dijete tješi mene, umjesto da ja tješim nju, odlična je curica", dodao je Ivo.

Naime, nedavno je Marijanin otac izjavio kako su ona i Karlo bili pred razvodom, što je skrivala od obitelji.

"Ako ne valjaš ti, odmakni se, ako ne valja on, odmakni se opet ti", rekao je tada. Bračni par unatoč problemima nije predao papire za razvod.

Jednom je prilikom njezina sestra Maja komentirala Karlovu ulogu u Marijaninom nestanku: "Njen suprug Karlo nekoliko je puta promijenio iskaz na policiji.

Ne želim kazati da joj je nešto napravio, ali neka samo kaže što se događalo u stanu, jer sam uvjerena da je došlo do svađe među njima. Meni je sve to jako čudno i dok ne doznam istinu, s njim ne mogu imati kontakt, teško mi je jer znam da neću moći viđati nećaka, ali ostajem pri svome."

Podsjetimo, Marijanin nestanak prijavio je njezin suprug Karlo, a nestala je tijekom noći 27. travnja, nakon čega joj se gubi svaki trag.