Usred teške dijagnoze živi punim plućima: Ivančica Pahor podijelila dirljive trenutke s mamom

Uspješna poduzetnica i bivša Miss turizma Ivančica Pahor već neko vrijeme vodi tešku životnu bitku. Prošle godine dijagnosticiran joj je karcinom limfnih čvorova, no unatoč izazovima, pokazuje iznimnu snagu, hrabrost i pozitivan duh.

Dosad je prošla četiri kemoterapije, a iako je pred njom još nastavak liječenja, Ivančica ne dopušta da je bolest zaustavi. Ovaj tjedan pojavila se na čak dva javna događanja, pokazujući kako i u najtežim trenucima ne odustaje od života.

U ponedjeljak je prisustvovala premijeri dugometražnog dokumentarno-povijesnog filma Zrinski, koja je okupila brojna poznata lica. Već dva dana kasnije uživala je i na koncertu legendarnog talijanskog glazbenika Al Bana u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Na koncert je stigla u društvu svoje majke Marije, koja joj je velika podrška tijekom cijelog liječenja. Nakon nastupa, zajedno su pozirale s Al Banom, ali i s našom proslavljenom violončelisticom Ana Rucner, koja je te večeri nastupila s talijanskom zvijezdom.

'Ta gesta govori sve o njezinoj ljubavi'

Ivančica je ranije na društvenim mrežama podijelila emotivnu priču o svojoj majci, koja je dirnula mnoge. Naime, kada je započela s terapijama, njezina majka ponudila joj je vlastitu kosu za izradu perike.

“Majčica. Moja vječna Zlatokosa, čak i u 72. godini. Kad sam krenula s terapijama, bez razmišljanja mi je ponudila svoju kosu za periku. To nikada ne bih mogla tražiti, ali ta gesta govori sve o njezinoj ljubavi”, napisala je tada Ivančica.

Ova dirljiva objava izazvala je brojne reakcije i pokazala koliko su obiteljska podrška i ljubav ključni u najtežim trenucima. Unatoč bolesti, Ivančica Pahor ostaje simbol snage, hrabrosti i nade.

