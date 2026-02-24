FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŽAK TRENUTAK /

Potresna objava bivše domaće misice o borbi s karcinomom: 'Na jastuku otpala kosa...'

Potresna objava bivše domaće misice o borbi s karcinomom: 'Na jastuku otpala kosa...'
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Od prošle godine bivša Miss turizma Hrvatske, svoj Instagram profil koristi kao platformu za podizanje svijesti i dijeljenje svoje priče

24.2.2026.
8:33
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lijepa i uspješna Ivančica Pahor (43), dizajnerica nakita i nositeljica titule Miss Turizma 2000. godine te pratilja Miss turizma svijeta, posljednjih nekoliko mjeseci vodi najveću bitku. Prošle godine javno je otkrila da boluje od tumora limfnih čvorova te je započela zahtjevno onkološko liječenje.

Odlučila je da o bolesti neće šutjeti te sa svojim pratiteljima javno dijeli trenutke i proces kroz koji prolazi zbog ove teške bolesti. Sada je objavila fotografiju iz automobila i otkrila kako ide liječenje. 

"Ova bolest me naučila voljeti sebe onakvu kakva jesam. Na jastuku otpala kosa, u ogledalu umor i blijedilo… I baš tada otkriješ snagu i ljepotu koja nema veze sa savršenstvom'', napisala je bivša manekenka. 

Godinama je osjećala da nešto nije u redu – kroničan umor, oticanje, osipi i bolovi bili su upozorenje. No, tek krajem 2025. godine javno je otkrila svoju dijagnozu, nakon što je napipala kvržicu na vratu.

Od tada, bivša Miss turizma Hrvatske, svoj Instagram profil koristi kao platformu za podizanje svijesti i dijeljenje svoje priče. U siječnju je otkrila da prolazi kroz proces kemoterapije, no unatoč iscrpljujućem liječenju, u javnosti je zadržala "ratnički duh". Izjavila je kako od dijagnoze nije pustila ni jednu suzu, već se umjesto strahu okrenula vjeri i snazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Ivančica PahorTumorIspovijest
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx