Potresna objava bivše domaće misice o borbi s karcinomom: 'Na jastuku otpala kosa...'

Lijepa i uspješna Ivančica Pahor (43), dizajnerica nakita i nositeljica titule Miss Turizma 2000. godine te pratilja Miss turizma svijeta, posljednjih nekoliko mjeseci vodi najveću bitku. Prošle godine javno je otkrila da boluje od tumora limfnih čvorova te je započela zahtjevno onkološko liječenje.

Odlučila je da o bolesti neće šutjeti te sa svojim pratiteljima javno dijeli trenutke i proces kroz koji prolazi zbog ove teške bolesti. Sada je objavila fotografiju iz automobila i otkrila kako ide liječenje.

"Ova bolest me naučila voljeti sebe onakvu kakva jesam. Na jastuku otpala kosa, u ogledalu umor i blijedilo… I baš tada otkriješ snagu i ljepotu koja nema veze sa savršenstvom'', napisala je bivša manekenka.

Godinama je osjećala da nešto nije u redu – kroničan umor, oticanje, osipi i bolovi bili su upozorenje. No, tek krajem 2025. godine javno je otkrila svoju dijagnozu, nakon što je napipala kvržicu na vratu.

Od tada, bivša Miss turizma Hrvatske, svoj Instagram profil koristi kao platformu za podizanje svijesti i dijeljenje svoje priče. U siječnju je otkrila da prolazi kroz proces kemoterapije, no unatoč iscrpljujućem liječenju, u javnosti je zadržala "ratnički duh". Izjavila je kako od dijagnoze nije pustila ni jednu suzu, već se umjesto strahu okrenula vjeri i snazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'