Ivana Knoll šokirala objavom 'Rekla sam da': Evo što se zapravo krije iza toga

Ivana Knoll (33), najpoznatija hrvatska navijačica, influencerica i DJ-ica, ponovno je privukla veliku pažnju javnosti objavom na Instagramu kojom je najavila veliki iskorak u svojoj glazbenoj karijeri. U početku je mnoge navela na pomisao da je riječ o privatnoj prekretnici, no ubrzo je uslijedio potpuni preokret.

“Rekla sam da”, ali ne onako kako su svi mislili

U kratkom videu Ivana Knoll koristi prepoznatljiv format najave zaruka. Na snimci skriva lice rukom na kojoj se vidi prsten, a na dlanu je ispisana poruka “I said yes”. Upravo ta scena potaknula je brojne reakcije i nagađanja, no influencerica je ubrzo otkrila da se ne radi o romantičnoj prosidbi.

Na drugom dlanu Knoll je ispisala poruku “MSG 17 Jan”, čime je otkrila da je prihvatila nastup u slavnom Madison Square Gardenu, i to 17. siječnja. U opisu objave dodatno je pojasnila kako će nastupiti neposredno prije glavnog izvođača, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u njezinoj dosadašnjoj DJ karijeri.

Korak dalje u DJ karijeri

Knoll se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ nastupima, a iza sebe već ima nastupe na velikim festivalima poput Ultra Europe. Nastup u Madison Square Gardenu za nju je potvrda da se njezin trud i ambicija isplaćuju te da je postala prepoznata i na svjetskoj sceni.

