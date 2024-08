Ivana Knoll o izbacivanju iz škole, tučnjavi i Only Fansu

Vatrena navijačica i popularna influencerica Ivana Knoll (31) nastavlja fascinirati obožavatelje svojim provokativnim izdanjima i karizmatičnim prisustvom na društvenim mrežama. Poznata po svojim odvažnim fotografijama na Instagramu, Ivana je sada proširila svoje prisustvo i na TikTok, gdje je svojim obožavateljima pružila novu dozu zabave.

U najnovijem live prijenosu, Ivana je ležala u majici s visokim dekolteom, uz veliki osmijeh na licu, i komunicirala sa svojim fanovima. Tijekom snimanja, odgovarala je na pitanja svojih pratitelja, pružajući im priliku da je bolje upoznaju i uživaju u njenom duhovitom i šarmantnom stilu.

"Zabavni ste, volim razgovarati s vama", rekla je Ivana na početku live prijenosa.

Kako je zadobila ozljedu?

Nedavno je šokirala svoje obožavatelje vijestima o povredi noge koju je zadobila tijekom boravka na otoku Mykonosu. Izazvala je zabrinutost među njezinim obožavateljima, koji su se odmah počeli zanimati za njezino stanje, pa im je ona prepričala trenutak nesreće.

"Dok sam boravila na Mykonosu, odlučila sam izaći i malo se opustiti uz čašu pića. Nažalost, bila sam u štiklama i, dok sam hodala, zapela sam za kanal. Zbog toga sam pala, a noga mi je pukla", ispričala je Ivana.

Foto: Instagram

Budući da svakodnevno privlači brojne komentare i reakcije svojih pratitelja, fanovi su nagađali o mogućem otvaranju njezinog OnlyFans kanala, no Ivana je odlučila razjasniti situaciju i razočarati one koji su se nadali toj opciji.

"Neću otvoriti Only Fans, to me uopće ne zanima. To što se na taj način fotografiram, ne znači da bih se u to upustila", rekla je.

Izbačena iz škole

Knollica inače živi u Miamiju, pa su je stoga njezini pratitelji tražili da usporedi život tamo i u Zagrebu, gdje je provela značajan dio svog života.

"U Miamiju mi je definitivno najljepše živjeti. Tamo me nitko ne pita 'zašto sam se tako obukla' niti me itko osuđuje zbog mog stila. Dok ovdje ljudi zadiru u moj izbor odjeće. Tamo imam potpunu slobodu i odijevam se kako god želim", istaknula je.

Knollica je ranije otkrila da je završila Grafički fakultet, a sada je podijelila manje poznate detalje o svojem obrazovanju, uključujući iskustvo izbacivanja iz dviju gimnazija.

Foto: Ivana Knoll/Instagram

"Bila sam izbačena iz dviju gimnazija. Prvi put zbog kašnjenja na sat, jer nisam smjela dobiti neopravdani izostanak, budući da sam ih već imala previše. Jedna djevojka je doslovce natjerala razrednicu da me zapiše. Kada sam stigla u školu, obaviještena sam o tome što se dogodilo.

Na odmoru, u hodniku, napala sam tu djevojku i udarila je šakom u glavu. Što se tiče drugog izbacivanja, ne sjećam se baš svih detalja i iskreno nisam sigurna što se točno dogodilo. Imala sam veliki broj neopravdanih izostanaka, a razrednica je jednostavno obavijestila moje roditelje da sam izbačena. Mislim da je ona možda imala neku ulogu u tome," ispričala je.

Uspoređivali je sa Severinom

Ivana Knoll, koja je postala poznata zbog svog prisustva na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2018. godine u Rusiji, sada je podijelila zanimljive detalje o reakcijama koje je izazvala tijekom tog velikog događaja.

"Kada su me vidjeli na prvenstvu, mnogi su pomislili da je došla Severina. Tada sam imala crveni ruž na usnama i dugu smeđu kosu puštenu, i mnogi su govorili, 'da, to je Severina'," ispričala je Ivana uz smijeh.

