Mile Kekin i njegova Ivana slave: Objavili video, čestitke im pristižu sa svih strana

Saborska zastupnica i psihijatrica Ivana Kekin (41) i glazbenik i frontmen nekadašnjeg Hladnog piva Mile Kekin proslavili su 19 godina zajedničkog života. Tim povodom, Ivana je podijelila video na TikToku koji ukratko prikazuje njihove zajedničke godine.

''19 godina kasnije, još jedna prilika za: jesam ti rekla. Odmah sam znala da si moj čovjek. I da se mogu k’o nekad vratiti na početak, opet bih izabrala tebe. Sretna nam godišnjica, ova i sljedećih 100!'', napisala je Ivana u opisu objave.

Video je uključivao trenutke u kojima Mile svira na akustičnoj gitari pjesmu "Moj mali je opasan", uz vokalnu pratnju njihove kćeri Miše. Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, s čestitkama.

@ivanakekin *SOUND ON* 19 godina kasnije, još jedna prilika za: jesam ti rekla😉🙃. Odmah sam znala da si moj čovjek ❤️ I da se mogu k’o nekad vratiti na početak, opet bih izabrala tebe. Sretna nam godišnjica, ova i sljedećih 100! ♬ original sound - Ivana Kekin

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sretna godišnjica. Ostanite nam takvi veseli i dragi", "Sretna godišnjica i ja vam ih želim još 100", neki su od komentara ispod objave.

Podsjetimo Ljubavna priča Ivane i Mile Kekina počela je 2007. godine. Sve je počelo sasvim slučajno. Ivana je kao studentica medicine gledala televizijsku emisiju u kojoj se Mile, tada već afirmirani glazbenik u tridesetima, mijenjao s osječkim specijalcima. Najviše ju je nasmijao trenutak kad je morao, sasvim nenajavljeno, skočiti padobranom.

"Djelovao je toliko prepadnuto, bio je užasno smiješan", prisjetila se Ivana u jednom intervjuu. Nakon toga, odlučno je rekla prijateljici: "Ja ću se udati za ovog tipa". I da stvar bude još bolja, istu večer ga je srela u klubu Gjuro.

Foto: Marin Tironi/pixsell

"Rekla sam mu 'imaš super frizuru', a on je bio ćelav!", priznala je Ivana, a čini se i da joj je "ulet" upalio. Roditelji su dvoje djece, sina Vite i kćeri Miše. Mile je Miši posvetio slikovnicu "Mala", dok se godinama šuškalo da je hit "Pitala si me" napisan za Ivanu. No, Kekin je jednom zgodom priznao da je pjesma zapravo posvećena njegovoj majci.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Donosimo veliki vodič novogodišnjih dočeka: Evo tko gdje pjeva i za koliko €