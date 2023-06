"Bilo je to 2011. godine, ja sam tad imao 21. godinu. U Španjolsku smo stigli vrlo kasno, oko deset navečer. Sljedećeg jutra sam trebao potpisati za Sevillu. Sa mnom je bio moj brat. Večerali smo s nekim ljudima iz kluba, a kako sam bio nervozan, znao sam da neću moći odmah zaspati pa sam zamolio brata da odemo na jedno piće. To mi je promijenilo život", rekao je Ivan jednom prilikom za The Players Tribune.