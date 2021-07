Ivan Pažanin, chef koji se proslavio pojavljivanjem u kulinarskom showu "Tri, dva jedan - kuhaj!", obradovao je horde obožavateljica posljednjom fotkom na Instagramu.

Naime, Splićanin je pokazao svoje plivačko umijeće, a isticale su se i njegove tetovaže na torzu i rukama.

"Ovde more uvik spasi

Život krade, more vrati

Vrime prođe, al stoju sati

Tu san dite, to me hrani", poručio je Pažanin uz fotku citirajući stihove pjesme "Dite" koju izvodi klapa Libar.

Fotka je u nekoliko sati skupila više od 3000 lajkova.

"Morski vuk", "Aquaman", "Guštaj Ivane", poručili su mu pratitelji.