Iva Todorić opisala prvi susret sa Simonom, nije joj bilo svejedno: 'Počela se bacati, vrištati'

Iva Todorić (48), kći poduzetnika Ivice Todorića, iznenadila je i ganula svoje pratitelje objavom emotivnog videa. U njemu je zabilježen dirljiv susret sa Simonom Mijoković (41), a cijela je objava posvećena, kako stoji u opisu, "našem pateru Zvjezdanu", uz poruku "Fališ nam".

Video, snimljen u prostoru "Atelier Sreće", prikazuje Ivu i Simonu u srdačnom razgovoru, gdje se prisjećaju zajedničkih uspomena vezanih uz pokojnog patera Zvjezdana Linića, koji je na obje ostavio neizbrisiv trag.

Kroz razgovor otkrivaju kako ih je upravo on duhovno povezao prije više od trinaest godina. Iva u videu otkriva kako ju je pater Zvjezdan blagoslovio prije jedne operacije te da je nakon toga "čudesno ozdravila".

Iva Todorić je Simonu Mijoković upoznala na Taboru

"Ja sam Simonu zadnji put vidjela na Taboru prije 13 i pol godina. Za vrijeme mise, nakon što je Simona primila hostiju, dogodilo se to da se počela bacati, vrištati, počela je doživljavati oslobađanje. Ljudi su bili mirni, a ja nisam navikla na to i meni je pater Zvjezdan došao, primio me za ruku i rekao da je sve u redu, da se ne bojim. I stvarno se nisam bojala nakon što mi je on to rekao", pojasnila je Iva u videu naglašavajući koliko joj je drago što nju i Simonu vežu upravo pokojni pater.

Susret je kulminirao time što je Simona u konačnici potpisala svoju knjigu za Ivu, a obje su se složile kako ih je vjera vodila kroz najteže životne trenutke.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima iskazali podršku i divljenje. "Sretno u životu drage žene", "Predivne" i "Divno, dirljivo.....", samo su neke od poruka koje su preplavile objavu, pokazujući da je iskrena emocija pronašla put do publike.

