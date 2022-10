"Na samom kraju, Marko i ja smo stajali jedno kraj drugog, i bila sam uvjerena da je on pobjednik. Međutim, Dušica Jakovljević je pročitala moje ime. Bila sam u šoku! Nisam mogla povjerovati", prisjetila se Iva te je otkrila planove za budućnost: "Ne želim da me netko financira, da sjedim kod kuće i ne smijem ništa raditi. Ne treba mi muž koji će da mi ostvari snove, jer sam sigurna da ću sama postati milijunašica! Ako i budem imala muža, bit će ravan meni, podupirat će me i zajedno ćemo stvarati naše carstvo. Ako ne nađem takvog muškarca, rodit ću sebi dijete", iskreno je kazala starleta.