Hrvatska starleta i pobjednica srpskog reality showa "Zadruga" Iva Grgurić i njen dečko prekinuli su svoju vezu, javlja Kurir.

Ona je istaknula da je slobodna i da želi da biti solo tijekom ljeta.

"Slobodna sam, prekinula sam s dečkom! Ovo ljeto želim biti sama, putovati i provoditi se. Shvatila sam da nisam spremna za vezu… Ovog ljeta želim se zabavljati i misliti samo na sebe! Ma hoću izlaziti, putovati i ludovati! Kad sam u vezi, svom dečku maksimalno se dajem, njemu sam posvećena cijelo vrijeme, a sebe zanemarujem", ispričala je Iva.

Ona je kazala da se želi posvetiti sebi i karijeri te da ima puno planova.

Žene je ne zavode

"Neću više tako! Želim se posvetiti sebi i svojoj karijeri, imam puno planova… Uživam biti sama i sretna sam! Stalno me zavode muškarci, i kad sam slobodna i kad imam dečka! Moji kriteriji su visoki. Kad ne dobijem ono što tražim, ostavim muškarca. Privlače me samo oni koji se ne vole eksponirati", kazala je.

Iva je rekla da njen budući dečko treba biti inteligentan i karizmatičan.

"Moj budući dečko mora biti inteligentan i karizmatičan i imati tu ludu energiju kao ja. Kad mi muškarci pošalju slike svojih spolnih organa, blokiram ih, to mi je odvratno! Ti dečki se tako ponižavaju… Nijedan dečko s kojim sam bila u vezi mi nije slao takve slike, jer znaju da me to ne privlači. Niti sam svoje golišave fotografije ikada slala muškarcima", istaknula je.

"Žene me ne zavode jer im ne dam prostora… Ma svi znaju da volim samo muškarce. Kad bi mi se žena upucavala, ne bi se dobro provela", rekla je Iva.