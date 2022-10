Ispričala je i kako su je žene oduvijek maltretirale: "Žene su me oduvijek maltretirale! Za razliku od njih, muškarci su mi prilazili i postajali mi dobri prijatelji. Kroz cijelu osnovnu i srednju školu trpjela sam jezivo fizičko nasilje! Djevojka koja me je maltretirala promijenila je nekoliko škola baš zato što je bila poznata po vršnjačkom nasilju. Imala je pik na mene, godinama me je šikanirala, a da me nitko nije zaštitio. Morala sam se sama braniti! Tukla sam se sa njom, nije bila jača od mene, ali je imala svoju ekipu od njih šest. Napadale bi me zajedno. Bacile bi me na zemlju, šutirale nogama po tijelu i gazile po glavi! To je bilo strašno! Čak su me tražile po gradu kako bi me istukle! Ničim to nisam bila zaslužila, jednostavno im nisam bila simpatična", rekla je Iva.