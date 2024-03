Omiljeni bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović i njegova 30 godina mlađa supruga Melina ove godine iznenadili su javnost viješću o razvodu nakon što je pjevač otkrio da ga je supruga napustila, ali i da "prevareni muž uglavnom zadnji sazna".

Navodno je i Haris imao tajne avanture s drugim djevojkama za vrijeme trajanja braka s modnom dizajnericom, objavio je Kurir.

Melina i Haris Džinović

Za jednu od ljubavnica, Melina je navodno saznala još prije tri godine, zbog čega je u njihovoj bračnoj zajednici izbila velika svađa. Kurir piše da se Džinović nalazio s djevojkom koja je od Meline mlađa deset godina. Pjevač se s njom nalazio u njegovoj luksuznoj vili, u trenucima kad mu supruga i djeca nisu bili doma, navodi Kurir.



"Bez obzira na to što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali ni on nije cvjećka. Čuo sam kada je nedavno javno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž to posljednji saznao, ali mi nije jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tijekom braka. Žene s kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je s njima provodio vrijeme. S jednom je mjesecima bio u kombinaciji", rekao je izvor za Kurir.

"Ta djevojka je atraktivna, odgovaralo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu. Zamislite, dođe vam djevojka i onda vi pričate s njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovu telefonu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi", dodao je izvor.

Njih dvoje, čiji je brak u krizi zadnjih četiri godine, u javnosti su se trudili, koliko je to bilo moguće, održati sliku sretnog para, a Melina je trenutno sretno zaljubljena.

