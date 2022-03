Drama oko šamara, koji je Will Smith uputio Chrisu Rocku, na dodjeli nagrade Oscar još se ne stišava. Sada je u javnost izašla snimka na kojoj Smith podučava djecu kako primiti, ali i opaliti nekome šamar.

Pokazivao je djetetu kako da odglumi primanje šamara

TMZ je došao do snimke snimljene još u studenom na kojoj se nalaze Will Smith i njegova kolegica iz filma "Kralj Richard", Aunjanue Ellis.

Očito je Will odlučio djetetu pokazati neke filmske poteze, a kako se može vidjeti iz videa, glumac poziva klinca na pozornicu i pokazuje mu svoje umijeće šamaranja.

Naravno, Will nije udario dijete na videu nego mu je u više navrata pokazao kako izgleda kada ga netko ošamari. Cijeli video možete pogledati OVDJE.

2012. Will je bio na premijeri filma "Ljudi u crnom 3" u Moskvi, kada ga je komičar po imenu Vitalii Sediuk pokušao poljubiti u usta. Will ga je opalio šakom iz bekenda, što pokazuje da je šamar očito Smithov način reagiranja kada mu nešto ne odgovara.

Will je u nedjelju navečer na Oscarima itekako ošamario Rocka, no ono što je zanimljivo da se na snimci vidi da Will dolazi na pozornicu s jasnom namjerom, a čini se da je šamar bio jedna od namjera, jer u njegovim potezima nije bilo oklijevanja.

Nakon tog incidenta policija je pitala Chrisa Rocka želi li podnijeti policijsku prijavu, jer se radilo o nepobitnom napadu, na što je Chris rekao da ne želi prijaviti Willa Smitha.