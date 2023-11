Aleksandra Prijović rođena je 22.09.1995. godine i odrasla je u Belom Manastiru u Hrvatskoj i Bačkoj Topoli.

Često je govorila o svom djetinjstvu i tinejdžerskom periodu koji su joj, po svemu sudeći, nisu ostali u lijepom sjećanju, prenosi Kurir.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

"Okruženje u kojem sam živjela bilo je nemilosrdno prema meni, ali i mojoj majci. Vrijeđali su nas i ponižavali bez ikakvog razloga. Stalno su nam govorili grube riječi koje su me povrijedile. Tako je bilo i u školi. Djeca su mi govorila da sam ovakva ili onakva. Bila sam mala i to me je baš boljelo. Svi su se međusobno družili, samo sam ja imala jednu prijateljicu. Riječi koje su mi upućivali jedino su mogli čuti od svojih roditelja, a ja sam se uvijek pitala zašto je to tako, kad im ništa nažao nisam napravila" rekla je pjevačica.

"Željela sam biti kao i oni, da se lijepo igramo i družimo. Nažalost, tek kad sam postigla nešto u životu, sjetili su se da postojim. Naravno, ne zamjeram im, sve razumijem, ali nije bilo ugodno ni meni ni mojoj majci. I ona je na svojoj koži mnogo puta čula uvrede upućene na svoj račun koje su je probadale kao mačem. Svima je izlazila u susret i pomagala koliko je mogla. Za svakog je imala lijepu riječ, a ljudi su je ogovarali iza leđa. Milijun puta sam bila prisutna kada su je povrijedili. Poučena tim iskustvom i meni je često govorila kako ću i ja doživjeti da će jednog dana loše pričati o meni, ali da u tim situacijama samo okrenem glavu na drugu stranu i pravim se da ih ne primjećujem jer će me ta zloba samo povrijedit" ispričala je ona jednom prilikom.

Foto: Pixsell Aleksandra Prijović na prvom koncertu u Beogradu

Iako joj uspomene iz škole zbog svega što je ispričala nisu ostale u lijepom sjećanju, Aleksandra je već u to vrijeme nastupala na školskim priredbama i društvenim događajima, a kasnije je preko brojnih hitova stigla do ispunjenih arena diljem Balkana.

Nema mjesta na kojem se trenutno ne priča o čuvenoj Aleks i njezinim uspjesima, a nedavno su svi komentirali njezinu izjavu u kojoj je govorila o svom identitetu i porijeklu. Također, važno je napomenuti da je pjevačica rođena u Somboru.

