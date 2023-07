Nives Celzijus je u utorak na svom Instagram profilu podijelila svoju golu fotografiju i onu u bikiniju, a sve kako bi svojim pratiteljima i široj javnosti otkrila da se netko, njoj još zasad nepoznat, poigrao u fotošopu i pomoću "deepfake" alata uklonio joj je odjeću s fotografije.

'Pretpostavljam da postoji šačica kibernetičkih zlotvora'

Naime, Nives je objavila lažnu fotografiju i pravu fotografiju koju je netko zloupotrijebio i počeo širiti privatnim kanalima.

"Ne znam i vjerujem da ne poznajem tu sortu ljudi koja iz puke zabave i zlobe odluči fotošopirati nečiju sliku i učiniti je golom. No pretpostavljam da postoji ta neka šačica kibernetičkih zlotvora koji smatraju da su takve tvorevine zabavne i koji u tome pronalaze neki osobni interes. No oni me manje zabrinjavaju", započela je Nives za Index.hr.

"Njihovo zlodjelovanje je vrlo ograničeno ako ne pridobiju masu sljedbenika koji će distribucijom podržati njihov zločin. Problem je što ljudi još uvijek nisu osvijestili da je deepfake, kao jedna od potkategorija osvetničke pornografije, postao kazneno djelo.

Premalo se govori o tome u medijima. A ljudi su još manje osvijestili da podržavanjem takvog sadržaja daljnjim dijeljenjem i oni postaju dio tog zločinačkog lanca.

To je to samoodbacivanje odgovornosti jer ako smo to primili i poslali mami, bratu, prijatelju, kako možemo biti odgovorni? Ali jesmo. To je apatičan i krajnje nemoralan čin jer takvim djelovanjem uništeni su brojni životi. I ne, ta zlodjela nisu rezervirana samo za javne osobe. Takva zlodjela se rade i anonimnim osobama i maloljetnoj djeci.

Brojni motivi su u pitanju. Jeste li se pitali koliko je ljudskih, dječjih života nepovratno uništeno jer ste odlučili samo proslijediti mami, bratu, prijatelju neki nedozvoljeni sadržaj.

Znam da je suludo očekivati da će ljudi prijavljivati policiji pošiljatelje koji su im najčešće bliski, ali najmanje što možete napraviti je zamoliti te iste ljude da ne šalju problematičan sadržaj i obrisati ga", kaže Nives.

'U više od 20 godina, koliko sam na sceni, navikla sam na laži'

Nives je za slike doznala od prijateljice.

"Javila mi je frendica, a kasnije sam pronašla sadržaj u dm-u Instagrama. Ne mogu reći da sam uznemirena jer ovo je tek jedan od brojnih pokušaja, a i u više od 20 godina, koliko sam na sceni, navikla sam na laži, insinuiranja, podmetanja, fotošope i brojne druge metode pokušaja degradacije.

Često kao javne ličnosti ni ne reagiramo jer su nas učili da šutimo, ignoriramo i ne dajemo na značaju da brže prođe. Ali realno, nikad ne prođe. I svakim ignoriranjem dajemo blagoslov i podršku da to čine i dalje. I ne samo nama", dodaje.

'Većina ljudi kad razmisli, pokaje se'

Nives je otkrila je li cijeli slučaj predala policiji na razmatranje.

"E to je ta najčešća dilema, tko je nešto poslao iz altruističnih pobuda, kako bi te upozorio, a tko to čini iz zloće. No uvijek nastojim upozoriti i educirati osobu na čin jer, kao što sam rekla, mnogi nisu svjesni da i samim dijeljenjem često čine kazneno djelo. Većina ljudi kad razmisli, pokaje se. One arogantne koji smatraju da su veći od zakona svakako prijavljujem i uvijek ću to sa zadovoljstvom činiti", kaže.

Nives naglašava da slika djeluje amaterski. Osoba koja je napravila sliku joj se nije javila.

"Mislim da su tvorci takvog sadržaja već dovoljno uigrani i da ne rade takve propuste bez obzira što njihov u ovom slučaju prilično amaterski djeluje s obzirom da su zaboravili da ja u stvarnosti imam i vrlo primjetan i medijima poznat tattoo.

No mislim da su navikli na nezahtjevnu publiku koju ne zanima istina i kojoj mogu plasirati bilo što i samo nadodati željeno ime, ali isto tako znaju da moraju skrivati vlastiti identitet kako ne bi bili kazneno gonjeni", zaključuje.