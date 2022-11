IDEŠ, MIŠKO! / Objavljene eksplicitne fotke na kojima osoblje pomaže goloj Kim Kardashian da navuče kultnu haljinu Marilyn Monroe

Nova epizoda reality showa "The Kardashians" otkrila je što se dogodilo s kultnom haljinom Marilyn Monroe koju je Kim Kardashian nosila na Met Gala eventu. Bujna Kim nije mogla stati u raskošnu haljinu sa svojim oblinama pa je u tri tjedna izgubila 7 kilograma. Kim je na probi dobila repliku te kultne haljinu koju je bez problema nosila, no original je ipak bio "manji". Do gala večeri Kim je odlučila ići na dijetu i tako je uspjela doći do željenog konfekcijskog broja. Haljinu je odjenula samo za dolazak na crveni tepih i za fotografiranje, a potom se presvukla u spomenutu repliku haljine. U galeriji pogledajte kako je tekao cijeli oblačenja Kim Kardashian u raskošnu haljinu Marilynke...