Bivša manekenka Iris Rajčić uživala je u Splitu na jednom događaju, plijenila je svu pažnju dubokim dekolteom, ali mnogi su se zapitali gdje je njezin novopečeni suprug, Marko Livaja.

Ukrala je sve poglede

Za tople splitske dane, Iris je odabrala elegantno crno izdanje s košuljom i hlačama, a u prvom planu našao se njezin bujni dekolte koji se posebno isticao jer je Iris otkopčala nekoliko gumba. No, zbog svilenkaste košulje koja je bila neukrotiva, bilo je očito i to kako je Iris preskočila grudnjak, no ona je samouvjereno pozirala fotografima.

"Znam da neki komentiraju: 'Hm, ona je žena nogometaša, njoj je upala sikira u med, ne'š ti, to je život malo od dućana do dućana…'Žena je u životu nogometaša sve, ali sve! Ako želiš da tvoj muž bude na sto posto, onda i supruga mora od sebe dati sto posto. Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko", pojasnila je Iris u nedavnom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, mladenci su uz mnoštvo uzvanika svadbeno slavlje održali u restoranu Adriatic Grašo u kojem su slavlje u veljači imali Petar Grašo i Hana Huljić. Vjenčanje Marka i Iris uveličala je i slavna pjevačica Jasna Zlokić koja je bila posebna gošća te im je za prvi ples izvela pjesmu "Povedi me", dok ih je kroz noć zabavljala Jelena Rozga.

Iris je za kumu izabrala prijateljicu Lanu Pavić, a Marko za kuma dugogodišnjeg prijatelja iz djetinjstva Matu Mamića. Obred vjenčanja predvodio je svećenik iz Zadra, fra Žarko Relota, koji Iris poznaje dok je još bila djevojčica. Marko i Iris bili su u vezi osam godina. Na njihovu vjenčanju bile su mnoge slavne osobe poput Doris Dragović, Ane Gruice Uglešić, Borana Uglešića, Lovre Kalinića i Ivice Šuljka.