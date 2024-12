Gabriela studira na dva fakulteta i odgaja dvoje djece: 'Studiranje je teže od majčinstva, ali...'

Svestrana influencerica Gabriela Vukić (23) poznata je po svojim mnogobrojnim talentima. Studentica je dva fakulteta, četvrte godine Građevinskog i 2. godine Kineziološkog fakulteta. Prvo dijete rodila je 2022. godine, 20 dana prije svog 22.rođendana, a drugo godinu dana kasnije.

Na društvenim mrežama dijeli trenutke iz svog života, a njezin se gust raspored mnogima čini nedostižan. Za Net.hr progovorila je o majčinstvu i studiranju, ali i kako je ostala fit nakon dvije trudnoće.

Studirate na dva fakulteta, a u isto ste vrijeme majka dvoje djece i influencerica. Mnogi vjeruju da to nije moguće izbalansirati, kako vama uspjeva?

Oduvijek me pokretao ispunjen život i jako užurban tempo - to me jako ispunjava i motivira. Međutim, bila sam veliki kampanjac sve dok nisam postala mama. Jednom kad dobiješ dijete imaš duplu motivaciju. Želiš sve obaveze sto brže i što efikasnije obaviti. A i odjednom vise nemaš cijeli dan za učenje, više ne postoji 'ma kasnije ću' nego moraš iskoristiti svaki slobodan trenutak dok djeca spavaju za posvetiti se obavezama.

Tko Vam je najveća pomoć i potpora u odgoju djece?

Moj muž. Kad god je jedan od nas dvoje pod stresom, drugi kaže 'Mi smo tim'. Možda banalno i očito, ali to nam je postao moto s kojim idemo kroz svaki dan.

Kako izgleda vaš tipičan dan?

Ne postoji tipičan dan. Volim promjene i ne volim rutine pa mi to jako odgovara, ali ponekad se možeš osjećati kao da život nije dovoljno strukturiran pa mi je tu pomogla rutina ranog buđenja, prije djece. Na taj način imam svoj početak dana i mir za organizaciju. Postoje stvari koje su konstantne kao obavljanje obaveza i učenje dok djeca spavanju (ujutro, za vrijeme popodnevnog spavanja i navečer) tako da se tijekom dana mogu posvetiti djeci i igri s njima.

Koji je izazov teži, studiranje ili majčinstvo? Zašto?

Studiranje je teže od majčinstva, ali odgoj je teži od studiranja. Kod uloge roditelja su puno veće odgovornosti i veći izazovi nego ja fakultetu, ali je to i najljepša uloga koja toliko ispunjava da se nemaš vremena usmjeriti na teške ili 'negativne' trenutke.

Kako se opuštate nakon napornog dana, što radite u slobodno vrijeme?

Opuštanje mi je trening, crtanje, čitanje, montaža videa - a ako sam potpuno istrošena nakon cijelog dana, najljepše mi je s mužem organizirati mali kućni date night kad djeca zaspu.

Kako ste reagirali kada ste saznali da ste trudini s prvim djetetom?

Prva, inicijalna, reakcija bila je plač od sreće. Nakon toga je nastupila doza nervoze jer sam ipak studentica, nismo još ni živjeli zajedno, a i strah hoću li razočarati mamu. To su sve racionalni strahovi, ali glavni osjećaj je bila velika sreća i jako velika uzbuđenost!

Kako se nosite s kritikama ljudi na društvenim mrežama?

"Do sada se nije dogodilo da su me izbacile iz takta, a vjerujem da ni neće. Najčešće se samo nasmijem, ali u potpunosti razumijem da ću dobivati razne komentare kada javno dijelim svoj život koji nije baš uobičajen. Ne zamaram se previše komentarima jer na posljetku - ja živom svoj život."

Kako održavate fit formu i fizičku kondiciju?

"Cijeli život sam sportaš i prva pauza mi je bila kada sam ostala trudna. Jedva sam se čekala vratiti treninzima i aktivnom životu! To je moj ‘me time’. Teretana, nogomet s dečkima, trčanje. Sve!"

Jeste li se susreli s diskriminacijom zato što ste mlada majka i studentica?

"Nisam. Možda zato što nisam nikad ništa tražila na temelju toga, a trbuh jedva da se vidio pa velika većina nije bila ni upoznata s tim. Ni sada profesori ne znaju da kod kuće imam dvoje djece - dolazim na fakultet, ispunjavam svoje obaveze i na fakultetu želim biti samo student."

Što biste savjetovali majkama koje se žele vratiti na fakultet?

"Možete vi to! Svaka pobjeda na fakultetu bit će još slađa i ponos koji osjetite kad uspijete, nemjerljiv je s bilo kakvim do tada! Zamisli tu sreću kada diplomu slaviš sa svojim predivnim malim bićem koje je cijelo vrijeme navijalo za tebe."

