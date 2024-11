Influencerica javno progovorila o borbi s mentalnim zdravljem: 'Bilo me sram ovo objaviti'

Tena Sakar Vukić (37), uspješna influencerica i bivša glumica, prije nekoliko godina javno je priznala da se bori s bipolarnim poremećajem kako bi pružila podršku svima koji se suočavaju s mentalnim problemima. Kroz svoje iskustvo, Tena otvara važnu diskusiju o mentalnom zdravlju na društvenim mrežama, potičući razumijevanje i prihvaćanje, a bori se i protiv stigme. Njeno priznanje nije samo osobna ispovijest, već i poziv na razbijanje predrasuda i podršku onima koji se osjećaju izolirano. Kao influencerica, postavlja pozitivan primjer, pokazujući da nije sramota tražiti pomoć i otvoreno govoriti o mentalnim izazovima.

Iako je posljednjih godina u remisiji, Tena ne krije da se i dalje bori s teškim trenutcima, a sada je u trenutku kada su se pojavile nelagodne misli snimila i video. “Evo samo mali pozdrav. Svi vi koji ste danas loše ili se osjećate loše jer vam jednostavno nije do života, samo znajte da niste sami, jer meni je trenutačno isto tako i jako mi je teško. Ta anksioznost i panika koja me hvata iznutra s nekim razlogom očito, ali opet ništa se konkretno ne događa, onda je to teško. Teško je to prožvakati”, pričala je influencerica na rubu suza pa dodala:

“Hvala Bogu nije manija i depresija u pitanju, kao inače, što mi je kroz 14 godina bolesti stavljalo, ali evo nisi sam i ako isto razmišljaš da ti se isto ne živi ovaj život, nisi sam. Ali vrijedi se boriti makar je i meni nekad teško povjerovati u to, ali vrijedi”, dodala je Tena te priznala da ju je bilo sram ovo objaviti, ali je to napravila zbog svoje podrške koja prolazi kroz slične probleme.

Foto: Neva Zganec/Pixsell

Tenu smo nedavno povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja kontaktirali. "Veliki je pomak da se i u Hrvatskoj počeo obilježavati Svjetski dan mentalnog zdravlja, jer to je još jedan korak prema destigmatizaciji. Osobno sam primijetila da nisam dobro već sa 19 godina, jer se nisam više mogla prepoznati kao osobu. Javljali su se čudni osjećaji i misli koje nisam dotad prepoznavala te sam imala neobjašnjivu potrebu za autodestrukcijom. Tada sam potražila pomoć u Centru za mentalno zdravlje mladih kod prof. Rudana'', rekla nam je hrabra influencerica.

