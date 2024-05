Franka Batelić gostovala je u podcastu "Mame kod Lane" voditeljice Lane Gojak Bajt koju smo pratili u RTL-ovoj seriji "Ne daj se, Nina" čije su propuštene epizode dostupne na Voyo, a Franka je ondje govorila o majkama koje se na društvenim mrežama prikazuju kao savršene.

"Kad vidiš mame na Instagramu - frizura, djeca su super raspoložena, svi su super odjeveni. Imaju bijele majice, bež hlače, mama ima super šminku, hrana je gotova na stolu… To je tako nerealno", rekla je Franka i dodala: "To mi je toliko ono, ne mogu reći koliko smiješno jer da, to je tako daleko od istine."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lana se složila s Frankom te je u opisu objave na Instagramu u kojoj je podijelila razgovor s Frankom napisala da sretna obitelj s Instagrama koja izgleda kao s reklame, upravo to i jest, a da je život nešto sasvim drugo.

"Društvene mreže su tu prvenstveno da se uz njih opustimo i zabavimo, a ne da očajavamo", pisalo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fanovi opleli po Franki

Korisnici društvene mreže Instagram nisu bili jednako razumni te su za Franku rekli da nema pravo jer postoje ljudi koji sve drže pod kontrolom, a neki čak tvrde da je licemjerna jer i ona svoju obitelj na Instagramu prikazuje kao obitelj bez mana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što ona priča, ona je prava Instamama. Sve slike obrađene", "Nisam vidjela nikad vašu fotografiju u suprotnosti od ovoga čemu se čudite", "Daleko od istine? Vjerovala ili ne, postoje majke koje stignu sve napravit", neki su od komentara ispod Lanine objave.

Podsjetimo, Franka Batelić i njezin suprug Vedran Ćorluka vjenčali su se 2018. godine, nedugo nakon toga dobili su sina Viktora, a u studenom prošle godine dobili su drugo dijete, djevojčicu Gretu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode "Ne daj se, Nina" gledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Franka Batelić i Vedran Ćorluka