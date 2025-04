Instagram kao rudnik zlata: Evo koliko slavne zvijezde zarađuju po objavi

Oni su prije svega uspješni, a uspjeh im je omogućio bogatstvo i na različitim platformama - kod nekih se Instagram pokazao kao idealna društvena platforma za ostvarivanje još većeg bogatstva. Zaradu najčešće ostvaruju od sponzorstva, promocije vlastitih ili tuđih brendova.

Cristiano Ronaldo

Na vrhu piramide nalazi se jedan od najuspješnijih nogometaša svijeta - Cristiano Ronaldo. Nogometni superstar postao je najplaćenija zvijezda na Instagramu te tako pretekao Kylie Jenner. On zarađuje približno 3.2 milijuna dolara po sponzoriranoj objavi, prenosi Influencer Marketing Hub.

Lionel Messi

Iza ove nogometne ikone, smjestila se još jedna - Lionel Messi koji trenutačno igra za Argentinsku nogometnu reprezentaciju i američki klub Inter Miami. Sponzori se bore za njegovu naklonost, a jedna takva objava Messiju u prosjeku donosi zaradu od preko 2.5 milijuna dolara.

Selena Gomez

Treća na ovoj listi je glumica i pjevačica Selena Gomez koja svoje bogatstvo temelji na uspješnim hitovima i glumačkim pothvatima.

Sponzorirana objava joj donosi bogatsvo od 2.5 milijuna dolara. Uglavnom se njezine objave temelje na sponzoriranju kozmetike i odjeće.

Kylie Jenner

Na četvrtom mjestu smjestila se najmlađa sestra klana Kardashian, Kylie Jenner. U prosjeku ostvaruje preko 2.5 milijuna dolara od objave. Uglavnom su u njezinim objavama u fokusu skupa brendirana odjeća i beauty proizvodi.

Dwayne Johnson

Sljedeći na toj ljestvici smjestio se američki glumac Dwayne Johnson poznat kao "The Rock" koji je osim glumačke karijere poznat i kao profesionalni hrvač. On također ostvaruje pravo bogatstvo od Instagram objava. Njegova objava u prosjeku mu donosi zaradu nešto veću od 2.3 milijuna dolara.

Ariana Grande

Sljedeća koja zauzima važno mjesto na ljestvici je Ariana Grande. Pjevačica za sponzoriranu objavu ostvaruje bogatstvo od 2.2 milijuna dolara. Na njezinom Instagram profilu u prvom planu je sponzoriranje beauty brendova.

Kim Kardashian

Kim Kardashian, američka medijska ličnost, poduzetnica i model, našla se osma na ovoj ljestvici. Marketing joj ide kao od šale, a osim reality show-a "Keeping up with the Kardashians", koji prikazuje svakodnevni život njezine obitelji, Kim ima i vlastitu seriju odjeće i kozmetike. Jedan njezin post donosi joj bogatstvo u prosjeku od nešto više od 2 milijuna dolara.

Beyonce

Beyonce je u ovom poretku zauzela deveto mjesto. Velikoj većini poznata je po svojim glazbenim hitovima. Netflix je čak snimio film o njezinom životu, a pjevačica na Instagramu uglavnom promovira poznati brend Adidas.

Khloe Kardashian

Na ovoj listi našla se još jedna članica klana Kardashian - sestra Khloe kojoj objava stvara dodatno bogatstvo u prosjeku od 1.8 milijuna dolara. Često je moguće vidjeti da promovira brend njezine sestre Kylie ili brend Good American.