Ingrid Divković (36), spisateljica koju domaća publika pamti kao stručnjakinju iz prve sezone showa "Brak na prvu", ima novog dečka.

Nešto više od dva mjeseca nakon prekida s Lukom Budakom, s kojim se zbližila u spomenutoj emisiji, Ingrid je ponovno zaljubljena. Na Instagramu je objavila fotografiju s muškarcem čiji identitet zasad nije otkrila.

"Ni trnja ni kamenja, gdje su oblaci i zajednički koraci, nedodirljivi i čisti", napisala je spisateljica uz fotku na kojoj šeće s osmijehom od uha do uha uz misterioznog odabranika.

"Kad nađeš PRAVOG... Nema ni boli ni briga, samo mir u duši, sreća i ljubav. Sretno, Ingrid", poručila joj je jedna pratiteljica u komentarima.

"I ne pristati na ništa manje od toga. Hvala ti dušo lijepa", odgovorila joj je Ingrid.

"Ljubav uvijek pronađe svoj put do nas, divni", "Sretno ti bilo. Zaslužila si", "Svu sreću vam želim", pisali su joj drugi pratitelji.

Ljubav nije dovoljna

"Ovo je lice i osmijeh žene koja kada voli - voli iskreno i bez fige u srcu, osjećajući se blagoslovljeno što u svijetu opresije i mržnje uspijeva voditi ljubav svojim riječima, ali i svojim cjelokupnim bićem sluteći da bez ljubavi ni nje same nema. Žena je to koja je vjerovala da se potpuno oprečni svjetovi kao što su ova dva svijeta s fotografije kada se u ljubavi sretnu, mogu pomiriti i pretvoriti u jedan novi svijet. No nažalost, ljubav koliko god se trudila ne uspijeva pomiriti svjetove koji pričaju potpuno drugačijim jezikom i drugačijim životnim vrijednostima, što dokazuje da iskra ljubavi za zdravu i stabilnu vezu između dvoje ljudi jednostavno nije dovoljna", napisala je Ingrid sredinom kolovoza na Instagramu.

"Ovo je lice žene koja je voljela iskreno i bez fige u srcu i ona će budite sigurni u to tako voljeti i dalje. Jedina je razlika u tome što će dok ju život ne odvede u zagrljaj koji će biti vječan i veći od svEGA, ljubav koju je do sada darivala njemu, pokloniti sebi. Ovime i službeno potvrđujem da Luka Budak i ja više nismo zajedno (i to već neko vrijeme) i to je moja prva i posljednja objava na tu temu. Ispod ovog velikog Neba svi smo toliko mali i nesavršeni, zato ne zaboravimo ostati ljudi, opraštajmo sebi i drugima i pustimo da nas nada u bolje sutra vrati kući", zaključila je spisateljica.