Spisateljica Ingrid Divković (39), koju su gledatelji upoznali u ulozi ekspertice prve sezone "Braka na prvu", osvrnula se na svoj život i otvorila dušu na Instagramu.

Ingrid je podijelila fotku na kojoj pozira zamišljenog lica te otkrila da što je više težila ka sreći, to ju je manje dobivala.

"Kada se danas osvrnem na svoj život i na sve godine koje su se smjestile u njega, ne mogu a da ne primjetim nevidljivi rez koji me u mnogočemu odredio i iz čega su nicale moje knjige. Ja sam naime cijeli svoj život bila ili jako sretna ili jako nesretna i upravo me taj ples po žici od jednog do drugog stanja stajao mnogočega, slomljenog ponosa, slomljenog srca ali i slomljenog ega za kojeg mi je drago da je bio i ostao slomljen. Nekako, što sam više težila životu u ugodnoj, toploj sredini, život me sve manje i manje slušao poklanjajući mi još veći antagonizam između neba i zemlje moga života", započela je.

Danas je sretna

"Danas, zaliječenog srca, mirnog uma, čistog obraza i dobro istreniranog ega prihvatila sam da su moje ovozemljaske karte zapravo posložene na način da vrijede jedino ako su na kraju špila, tamo gdje pušu orkanski vjetrovi i zapljuskuju nebeski valovi. Netko u zlatnoj sredini pretpostavljam raste, ja očito venem. A što se tiče mojih knjiga. Ne znam kako i ne znam zašto ali ovu koju upravo pišem, e za nju nekako imam osjećaj kao da je prva i kao da ujedinjuje moju sreću i ono suprotno u jednom. I ne samo moju, ujedinjuje i sreću svih nas upornih tragatelja za istinskom svrhom, istinskim smislom i istinskom slobodom vlastitog postojanja", dodala je.

Foto: Instagram/Ingrid Divković

"Eto, izgleda da sam ipak uspjela pronaći svoju zlatnu sredinu, svoj zlatni rez. A kao i kod svih drugih duša vjerujem, došla je upravo onoga dana kada sam je u potpunosti prestala tražiti", zaključila je Ingrid.

Podsjetimo, Ingrid je 2022. dobila sina Vala s Darijem Sederom, diplomiranim ekonomistom iz Osijeka koji živi i radi u Njemačkoj. No kasnije je dala do znanja kako sina odgaja sama, a s obzirom na to da je izbrisala sve fotografije s Darijem, njeni pratitelji zaključili su da su prekinuli vezu.

Foto: Pixsell/ Dalibor Urukalovic 10. Luka Budak i Ingrid Divković "Brak na prvu" spojio je ovaj par koji je nakon završetka emisije javno priznao da je u vezi. Međutim, nedugo nakon toga Luka i Ingrid su odlučili prekinuti, nakon čega je Ingrid otkrila da se ponovno zaljubila. Na Instagramu je objavila fotografiju s muškarcem za koga kaže da je "onaj pravi".

Nakon snimanja showa "Brak na prvu", Ingrid i jedan od kandidata, Luka Budak, otkrili su da su u vezi. Jedno vrijeme su i živjeli zajedno, no ljubav je pukla.

