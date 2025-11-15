Influencerica otkrila tamne strane botoksa: 'Oči mi izgledaju kao da su zamrznute, boli me'

Influencerica Bobbi Althoff (28) podijelila je sa svojim pratiteljima neugodne posljedice nedavnog kozmetičkog zahvata, objasnivši da su joj injekcije botoksa gotovo paralizirale lice.

"Ako se pitate, 'Bobbi, zašto ti se lice ne može pomaknuti?' Dopustite da vam objasnim", započela je svoju objavu riječima. Naime, ona je 2023. godine otišla kod osobe koja joj je predložila tretman: "Rekla je, 'Oh, trebala bi si ovo napraviti na licu', a ja sam pristala. Jedna od stvari koju mi je napravila bilo je ubrizgavanje botoksa u bradu što je uzrokovalo da se nisam mogla smijati", objasnila je.

Zbog tog lošeg iskustva, razvila je strah od botoksa. Ipak, nedavno se ponovno odlučila na tretman nakon posjeta specijalistu koji joj je pomagao u rješavanju kronične boli u čeljusti. Iako je bila sumnjičava, specijalist ju je uvjerio da će injekcije pomoći u opuštanju mišića.

"Ne mogu se nasmijati"

Sada, s početkom djelovanja botoksa, potvrdilo se da je njezin predosjećaj bio točan. "Oči mi izgledaju kao da su zamrznute. Ali najgori dio?" primijetila je Bobbi, pokušavajući se nasmiješiti. "Ne mogu se nasmijati. Lice mi je zamrznuto. Osjećam svu ovu napetost ovdje. Jednostavno boli", rekla je.

Bobbi, majka Luce (5) i Isle (3) koje ima s bivšim suprugom Coryjem Althoffom, primila je injekcije botoksa sa svake strane sljepoočnica.

