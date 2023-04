Srpska influencerica Uki K se sve više daje u ruke plastičnih kirurga. Nakon što je "napumpala" grudi, sada se u Turskoj odlučila i na operaciju nosa.

"Ovaj spot je trebao izaći prije dvije godine. To je drugi dio o s**ima. Skoro sam odgovarala na pitanja na priču i opet me netko to pitao, bila sam u fazonu 'ajmo još snimati, stvarno, bila bi ja na redu… ", rekla je Una na svom YouTube kanalu i nastavila.

Imala sam trenutak kad sam se probudila iz anestezije, što je bilo nešto najsmješnije na svijetu. Moja mama, koja sjedi, trese se sat vremena, a ja se probudim, gledam ovako i pitam: “Gdje su mi si*e?” A mama kaže: “Tamo su, u zavojima, sve je u redu. ..”, a ja: “Ne vidim ih!” (smijeh) – prisjetila se Una koja se na ovaj korak odlučila sa samo 20 godina.

"Operacija je, logično je da oporavak boli. Određeni period ne možeš sam ustati iz kreveta, pa bih se uhvatila za koljeno i podigla. Imala sam razne metode, pa kad se stavlja (silikon) pod totalnom si anestezijom i ne osjećaš ništa. Kad se probudite, popijete lijek protiv bolova, oteklina, antibiotike da spriječite komplikacije… Ali, boli. Mislim da su najgora bila prva tri dana. Nakon toga sam bila dobro. Osjećate neku težinu i pritisak, kao da je neka velika upala mišića (u pitanju). Bilo je to prije skoro dvije godine, brzo zaboravljam bol… Ali moj fokus nije bio na tome, nego na rezultatima. Toliko sam to željela, bilo mi je sve na svijetu. Općenito, volim ih i toliko sam si ih željela kupiti da mi je bilo svejedno hoću li zaplakati od boli", otvorila je dušu, a potom se osvrnula na komplekse koje je imala zbog svojih grudi kad je bila mlađa.

Una je nedavno otkrila koliko je potrošila na operaciju nosa.

"Nos 7000 eura, karte 200 eura po osobi, plus dozvoljena prtljaga. Smještaj oko 800 eura za dvije osobe s doručkom, ne znam sad, ovisi o hotelu. Morate doći dva dana prije operacije i ostati najmanje tjedan dana nakon operacije. Lijekovi oko 25 eura. Covid test i oni prije operacije koštaju po 100 eura, plus džeparac da potrošiš dok si tu na hranu", napisala je Una, čija je operacija uz dodatne troškove koštala preko 9.000 eura.

Prvu tetovažu napravila s 15 godina

Podsjetimo, Uki Q ima 23 godine, a rođena je u znaku Škorpiona 12. studenog 2000. godine. Iako trenutno živi u Beogradu, zapravo je rođena u Kninu. Ima i mlađu sestru Saru. Trenutno je najpopularnija na TikToku, ali snima i za YouTube te vodi svoj Instagram profil. Za TikTok je aktivno krenula snimati 2019. godine, iako je TikTok profil otvorila i mnogo ranije.

"Mislim da ljude na mom TikToku najviše privlači to što sam uvijek svoja. Imam nešto što ljudi pamte. Ne znam jesu li to tetovaže, moj karakter ili nešto treće. Ali važno je da vas ljudi po nečemu upamte, da privučete pažnju. Također, među prvima sam krenula snimati za TikTok na Balkanu, pa je to isto možda ta neka sreća", govori Uki Q, kojoj su tetovaže jedan od zaštitnih znakova. Ima ih sad već 20-ak, a prvu tetovažu je napravila sa 15 godina.