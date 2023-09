Ines Petrić, poznata kao rekorderka iz emisije 'Ljubav je na selu', skriva zanimljivu stranu svog života.

Malo ljudi zna da je atraktivna Kaštelanka prije 30 godina upisala Teološki fakultet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ove jeseni, odlučila se vratiti na fakultet i nastaviti svoje teološko obrazovanje.



Ines je podijelila svoju priču i otkrila da je 90-ih bila predana studentica teologije.

Sada je ponovno upisala 'stari' fakultet kako bi si olakšala proces posvajanja djeteta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon dugo godina vratila sam se Teološkom fakultetu koji sam upisala 1993. No život je krenuo drugim tokom, ostvarivala sam neke druge ciljeve i želje pa sam fakultet stavila po strani. Već sam tada odslušala mnoge predmete i bila uzorna studentica te sam na osnovu toga stekla pravo ponovnog upisa preddiplomskog studija. Zahvalna sam svim doktorima, magistrima, profesorima i docentima koji su me na faksu srdačno i druželjubivo primili te se veselim našim susretima i novom poglavlju u životu" rekla je Ines za Scenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uspješna frizerka je priznala kako ne voli nedovršene stvari u životu te da je upravo to prvotni razlog njenog povratka u fakultetske klupe.

Kao dodatan razlog, Ines je navela želju za poboljšanjem obrazovnog statusa, ali i svoj san o tome da se ostvari u majčinskoj ulozi, u čemu bi joj fakultetska diploma također pomogla, s obzirom na to da bi do djeteta došla postupkom posvojenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Naime, uskoro krećem u proces posvojenja djeteta, a za dokumentaciju mi je važno zanimanje i status školstva. Već sam se raspitala o svemu i čim završim sređivati stan, krećem u proces posvojenja. U Hrvatskoj taj postupak traje najmanje 3 godine i uvijek sam se zauzimala da se Obiteljski zakon, onaj dio koji se odnosi na posvajanje - promijeni. Puno dječice je u domovima, lista čekanja posvojitelja duga na kilometre, a potrebno je i brdo dokumentacije.'

'Nemam ništa protiv posvajanja dječice iz drugih zemalja npr. afričkih. Podrška sam svim mladim obiteljima koji su se upustili u taj čin i posvojili dijete druge rase. Smatram da je djetetu najvažnije dati ljubav i topli dom, a ostalo je manje bitno', iskrena je bila Ines koja se odlično nosi s novim obavezama te se veseli sljedećem poglavlju svog života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ines za sebe kaže da je vrlo predana svojim obavezama te da joj ništa nije teško uz njezinu pozitivnu energiju i motivaciju kojom zrači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ja ću, uz posao, snimanja i predavanja na faksu, uzeti od života sve ono najbolje što mi pruža. Zahvalna sam što će novo poglavlje oplemeniti moj život pozitivnim stvarima i dobrotom koje je sve manje u današnjem svijetu', zaključila je.

Naime, Ines je ovo čak sedmi put da pokušava pronaći svoju sreću pred RTL-ovim kamerama, a prvi put se pojavila kod farmera Gorana Špehara, 2015. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što ni jedan od šestorice farmera za koje se borila nije uspio osvojiti njezino srce, Ines se odlučila napisati još jedno ljubavno pismo.

Jasne ciljeve si je postavila, zna što želi, a titula rekorderke, ističe, itekako joj je draga.

"Mene je ovaj show stvorio i na tome sam zahvalna. Bila bi apsolutna laž kad bih rekla da mi titula rekorderke ne laska, po tome se vidi moja upornost, moj čvrsti karakter - kad si odredim cilj, ništa me ne može spriječiti da ga ne ostvarim, nikada ne odustajem niti se predajem. To su ti kameni geni", govori Ines i nastavlja: "Broj sedam mi je uvijek bio dobar broj, vjerujem da ću ući među tri djevojke koje idu na farmu i ako do toga dođem, ja ću već biti sretna tako da se nadam da ću uspjeti u svojim namjerama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svom sedmom pojavljivanju u showu Ines obećaje da će ostati vjerna sebi, no kako priznaje, sada je ipak malo ozbiljnija te se nada da će i farmer kojemu je pisala to primijetiti. Njezin pristup bit će - tih i ozbiljan. Obitelj i prijatelji je, ističe, podržavaju, a na negativne se komentare ne osvrće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što će se dogoditi između nje i farmera za kojeg se prijavila i hoće li se razvijati nove emocije i iskrice, gledatelji će doznati ove jeseni u novoj, 16. sezoni showa 'Ljubav je na selu' na RTL-u. A svi najveći obožavatelji omiljeni show ove jeseni moći će gledati prije svih!

Cijele epizode showa 'Ljubav je na selu' dostupne su na RTL-ovoj novoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!