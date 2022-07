Pjevačica Indira Levak (48) sa suprugom Miroslavom prije dvije godine odlučila se baciti u ugostiteljstvo i turizam. Još je prošle godine najavila veliko otvorenje njenog beach bara "Colonia" u Istri, ali do otvaranja i dalje nije došlo.

'Stislo nas je sa svih strana'

Naime, Indirin vjenčani kum Željko Prišlin za RTL.hr je otkrio što se dogodilo s barom.

"Prošle godine nas je zaustavila pandemija, a ove godine razlog je isključivo vrijeme. Ono nas je stislo sa svih strana pa se nadamo da će Colonia beach bar biti otvoren početkom idućeg ljeta", rekao je Željko te objasnio da je Indira ovo ljeto zauzeta zbog brojnih koncerata.

Ako je suditi po najavama na društvenim mrežama, to je trebalo biti it mjesto na sjevernom Jadranu gdje će naglasak biti i na koncertima. "Gdje je ludi ritam noći, to je mjesto za vas, osjeti dašak New Yorka ovo ljeto uz nas…", stoji na službenoj Facebook stranici i Instagram profilu još od 2021., dok ove godine nisu imali slične promotivne aktivnosti na društvenim mrežama.

"Prošle godine smo krenuli s pripremama, ali zbog pandemije je projekt odgođen. Indiri i Miroslavu je turizam zanimljiv, a trenutačno im je u fokusu dio s apartmanima", rekla je Ines Preindl, Indirina PR menadžerica za RTL.hr.