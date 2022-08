Indira Levak je za Story.hr progovorila o svom radnom ljetu, zdravstvenim problemima, ali i novom članu obitelji koji u njihov život unosi neopisivu radost.

"Ovo ljeto zaista je ispunjeno pjesmom i plesom. Album je izašao u pravo vrijeme, prije ljeta i promotivna turneja ispunila je sva moja očekivanja. Koncerata je bilo do sada i po nekoliko tjedno u ova dva mjeseca, žestok tempo, noći provedene u kombiju, ali moja publika to zaslužuje. Prošla sam Hrvatsku uzduž i poprijeko, Sloveniju, BiH, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Toliko osmijeha i razdraganih lica već dugo nisam vidjela i srce pamti sve te divne trenutke koje smo dijelili ovog ljeta. Još nisam gotova s radnim ljetom, ali polako usporavamo prema kraju", rekla je Indira te dodala kako je odmarala samo nekoliko dana na početku ljeta, u svojoj dragoj Fažani te da će odmor ponovno uzeti tek u rujnu.

Osvrnula se i na svoje zdravstvene probleme, koji su nedavno zabrinuli sve njene fanove.

"S obzirom na velik broj koncerata u kontinuitetu došlo je do zamora materijala, kako se to kaže. Bez obzira na moje fizičke pripreme za turneju, ipak su noći bez sna, koncerti i cijeli taj ritam utjecali na moje tijelo koje me upozorilo da malo usporim i odmorim. Bolovi su u leđima, prisutni su, ali radim na tome da saniram ozljedu. Bit će bolje", govori Indira

Ipak, veliku dozu radosti u njen i Miroslavov život unijela je i Blue.

"Blue je takvo veselje i sreća! Unijela je potpuno novu dinamiku u naš dom. Naše mace nemaju više mira, stalno ih Blue traži po stanu. Spremna je za igru kad god je pogledate. Šećemo je Miro i ja na smjene, a kada otputujemo zajedno, Blue odlazi u dobre ruke na čuvanje. Sve u svemu, Blue nas sve vrti oko cape!", rekla je Indira za Story.

Indira će 15. rujna proslaviti 49 godina, a iako bi ona sama željela intiman vikend, uvjerena je da će joj njen Miro prirediti iznenađenje kakvo samo on zna.