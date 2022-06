Energična, zabavna, talentirana i neustrašiva Indira Levak u glazbenim je vodama već 20 godina, a ove godine je objavila svoj drugi samostalni album "Atlantida", i to u digitalnom obliku u izdanju RTL Musica. Na taj album čekali smo duge četiri godine.

"Moja publika je bila stvarno strpljiva jer sam ovaj album najavljivala dvije godine. No, nije bila situacija i čekala sam bolje vrijeme, a to je sada. Digitalni album je posveta tehnološkom vremenu koje je u potpunosti preuzelo svijet u doba pandemije. Tehnologija i online povezivanje u najtežim trenucima bili su nam spas. Imali smo mogućnost da i dalje radimo, komuniciramo, napredujemo, ali online.

Moja pjesma "Za milijun godina" kao i spot nastali su tako da se nitko nije ni susreo uživo, a zapravo nikada nismo bili povezaniji. Sve je odrađeno online. Tako je i ideja da drugi album bude u digitalnom obliku i svima dostupan jednim klikom, postala više nego logična", rekla je Indira pa nastavila:

"Ovaj album je kao zlatna ribica, ispunio je meni i mojoj publici nekoliko želja. Na njemu je pjesma "Atlantida" koja me ponovo povezala s Borisom Đurđevićem na radost mnogih, a tu je i duet s mojim dragim Halidom Bešlićem koji smo dugo čekali da se dogodi. No, ja ne mirujem samo par dana nakon objave albuma "Atlantida", izašao je moj novi singl "Žena od titana" za koji glazbu potpisuje Boris, a ja tekst. Pjesma je posvećena mojoj publici diljem regije koja me uvijek dočeka raširenih ruku i s osmijehom ma gdje god dođem", kazala je pjevačica.

'Ovo nije hit, ovo je hitčina'

Prije nekoliko dana pjevačica je objavila i novu pjesmu "Žena od titana" na Youtubeu koja već broji 16 tisuća pregleda. Sudeći prema reakcijama, odnosno komentarima, ljudima se pjesma jako svidjela.

"Ovo nije hit, nego hitčina. Definitivno će obilježiti ovo ljeto i godinu", "Samo ću reći - od 1996. godine pa do danas bila je i ostala kraljica", "Jedna i jedina Indira, savršeno", bili su neki od komentara.

Indira kaže da je, kada je riječ o glazbi, uvijek bila vjerna sebi.

"Ne bih promijenila stil. Na to nikada nisam pristala, a bilo je ideja nekih managera na mojim počecima. Ostala sam vjerna sebi pa kud puklo. Volim koketirati s modernom produkcijom, ali uvijek je to u mojem stilu", rekla je.

Indiru u glazbenoj industriji oduševljavaju brojni izvođači, no otkrila nam je tko joj je ipak najdraži.

Indira obožava Tinu Turner

"Možda bih izdvojila Tinu Turner s kojom me mnogi i uspoređuju po energiji. Divim se njezinoj karijeri, bez obzira na sve probleme ona je bila najjača, uvijek vjerna sebi i davala sto posto na svakom koncertu", rekla je.

Posebne emocije vežu je za dva koncerta, i oba su bila u zagrebačkom Domu sportova. "Ta dvorana u meni budi posebne emocije, svaki put kad prođem pokraj nje kao da uspomene ožive… trebala bih to ponoviti", kazala je.

Što se tiče njezinog ljubavnog života, Indira je u sretnom i skladnom braku s Miroslavom Lelasom od 2014. godine, a otkrila je i koja je njihova tajna bračne sreće.

"Tajna sretnog braka je "Da, draga!“ ( smijeh). To zna svaki muškarac! Malo se šalim, ali razumijevanje, prijateljstvo i povjerenje su najvažniji. Začinite sve to s dozom humora i evo vam recept za uspješan brak", kazala je.

Indira je suprugu posvetila i pjesmu s prvog samostalnog albuma.

Recept za sretan brak je - "Da, draga!"

Kada je riječ o modi, Indira tvrdi da "lako pada" na cipele!

"Najdraže mi je sadašnje vrijeme jer je sve moderno i sve dostupno. Volim komade koji imaju statement detalje i naglašena ramena. Volim haljine, ali i hlače. Kod mene sve ovisi o raspoloženju. Uvijek ćete me vidjeti u visokim petama jer ih volim nositi. Imam jako puno cipela i to je moja slabost!", tvrdi Indira.

U zdravom tijelu - zdrav duh, kaže izreka. To zna i Indira koja često vježba kako bi ostala u formi za koncerte.

"Vježbanje je dio moje dnevne rutine, i sastavni dio mog posla. Ne bih mogla izdržati tempo koncerata i ostalih obaveza da nisam u formi. Moji koncerti su plesni i energični i to traži kontinuirano treniranje. Zato uvijek i kažem da živim kao sportašica jer bez tog posebnog, strogog režima ne bi bilo ni rezultata", kaže Indira.

Pjevačica s dugogodišnjom karijerom sigurno se kroz svoju karijeru naslušala raznih komentara i tračeva o sebi, no ona se ne zamara previše s tim.

"Ja vam ne slušam tračeve niti me zanimaju. Oko sebe sam okupila divne duše s kojima se smijem i provodim dane, a tračeva će uvijek biti, to je dio folklora. Do mene niti ne dođu jer svi oko mene znaju što mislim o tome", rekla je i kazala da je moto koji je vodi kroz život ovaj: "Živi i pusti druge da žive"!"