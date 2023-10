Prvi put u 20 godina Victoria Beckham progovorila je o navodnoj aferi svog supruga Davida Beckhama s Rebeccom Loos.

“To je bilo najnesretnije razdoblje mog života”, prisjetila se Victoria u dokumentarnoj seriji “Beckham” umirovljene nogometne zvijezde iz 2023. godine.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Rebecca Loos

Skandal je prvi put izbio 2004. kada je Davidova osobna asistentica Loos javno tvrdila da je imala aferu sa sportašem nakon što se on preselio u Španjolsku kako bi igrao za Real Madrid, ostavivši svoju ženu s kojom je bio četiri godine u Engleskoj s njihovim malim sinovima. To je uzdrmalo njegov brak s Victorijom.

"Tako sam sretna. Ne kajem se ni zbog čega", rekla je Loos za MailOnline 2016. godine.

David se ogradio od priče

"Posljednjih nekoliko mjeseci morao sam da čitam smiješne tekstove o svom privatnom životu. Ono što je jutros objavljeno samo je još jedan primjer. Istina je samo da sam sretno oženjen i imam predivnu ženu i djecu. Nema nikakve treće osobe koja bi promijenila ove činjenice", izjavio je Beckham tada za medije.

“Victoria mi je sve. Vidjeti je povrijeđenu bilo je nevjerojatno teško, ali mi smo borci i u to vrijeme smo se morali boriti jedno za drugo, morali smo se boriti za našu obitelj,” objasnio je. Unatoč Davidovom poricanju, Loos je ostala pri svojim tvrdnjama.

Kako je sve počelo?

Rebecca tvrdi joj se David nekoliko puta udvarao, a iako je ona to isprva odbijala, na kraju je posustala, piše Page Six.

“Jedva sam čekala da budem nasamo s njim, a znala sam da i on osjeća isto”, prisjetila se. “Drugo dvoje ljudi ostavili smo u autu i počeli se strastveno ljubiti cijelim putem do hotela.”

Loos kaže da su nakon prve zajedničke noći počeli jedno drugom slati seksi poruke.

"On je to uvijek poticao, ja nikad ne bih prva poslala poruku", rekla je za Sky News. “Morate zapamtiti, on je oženjen čovjek. Što ako je na ručku s Victorijom? Moraš čekati da dođe k tebi.”

Njihova afera ja trajala četiri mjeseca, a David i Victoria su uspjeli prebroditi aferu te su nastavili dalje.

Gdje je Rebecca danas?

Bivša Beckhamova pomoćnica, danas 46-godišnjakinja, iskoristila je to što se našla pod povećalom medija i javnosti te je od tada pozirala za Playboy i postala reality zvijezda. Sudjelovala je u emisijama 'Celebrity Love Island', a u 'Farmi' je zgrozila javnost kad je ručno zadovoljila prasca. Slikala se i za Playboy.

"Nikada se nisam osjećala bolje. Seks je nevjerojatan, veze su mi nevjerojatne. Volim svoje tijelo više nego ikad, volim svoje grudi i ne mogu se prestati skidati", izjavila je svojedobno nakon povećala grudi. Otkrila je jednom prilikom i da ne voli nastranosti u seksu, te da nikada ne bi pristala na grupnjake, bičeve i slične stvari, te da je u tom pogledu klasičarka. Ova brineta danas, inače, uživa u obiteljskom životu u Norveškoj.

U braku je s liječnikom Svenom Christjarom Skaiaajom s kojim ima sinove Magnusa i Liama. Početkom 2021. godine dala je intervju za britanski OK! u kojem je rekla kako radi u centru za testiranje na Covid-19, ali kao instruktorica joge.

Rebecca na društvenim mrežama promovira yogu i zdrav način života, a često dijeli i fotografije svoje obitelji.