Frankie Muniz, nekadašnji američki glumac poznat po ulozi genijalca Malcolma u popularnoj seriji 'Malcolm u sredini', suočava se s ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su značajno utjecali na njegov život i karijeru. Muniz je prije nekoliko godina priznao da pati od ozbiljnih problema s dugoročnim pamćenjem, što rezultira nemogućnošću prisjećanja većine prošlih događaja.

Iako je svojevremeno bio prominentno prisutan u filmskoj industriji te je ostvario uspjehe u mnogim filmovima, danas se više glumom ne bavi, a javnost je šokirao 2008. godine, kada je izjavio da se povlači sa scene kako bi postao profesionalni vozač formule.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Malcolm u sredini: Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston

Frankie je šest godina snimao seriju u kojoj je utjelovio lika Malcolma, a stekao je svjetsku slavu s dvije nominacije za Zlatni globus i jednom za nagradu Emmy. Nakon završetka serije, još dvije godine se bavio glumom, a zatim je odustao od te karijere.

"Znam samo kako je to biti ja, odnosno imati moj mozak. Tek kad me ljudi podsjete na nešto što smo radili zajedno, shvatim koliko mi je pamćenje loše. Ne sjećam se većine stvari o kojima pričaju, ali ne osjećam se tužno ili loše zbog toga. Jednostavno, takav je život. Pokušavam ga živjeti najbolje što mogu i trudim se iskoristiti sve prilike koje imam", objasnio je glumac, koji danas slavi 38. rođendan.

Frankie je 2009. godine, tijekom jedne od utrka u kojoj je sudjelovao kao vozač formule, pretrpio ozbiljan potres mozga. Nakon incidenta, profesionalno je oduastao od sporta, ali i dalje ga možemo vidjeti u bolidima na društvenim mrežama.

Godine 2012. šokirao je obožavatelje viješću o manjem moždanom udaru, a niti godinu dana kasnije, doživio je još jedan moždani udar te shvatio da ozbiljno pati od problema s pamćenjem.

Iako nije poznato kada je počeo gubiti pamćenje, glumac je tek 2017. prvi put otvoreno progovorio o svojim zdravstvenim problemima.

U razgovoru za magazin People Muniz je izjavio: "Imao sam devet potresa mozga i cijeli niz malih moždanih udara. Ne kažem da to ima veze što ne pamtim dobro. Iskreno, nikad nisam otišao doktoru na detaljnu obradu da saznam zašto zapravo ne pamtim kako treba. Iskreno, nikad nisam ni pričao o tome."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Frankie Muniz i Paige Price

"To je nešto o čemu nikada nisam želio razgovarati jer sam to samo ja i to je moj život. Međutim, razgovarali smo o seriji 'Malcom u sredini' i kako je sve počelo, te sam shvatio da se uopće ne sjećam sudjelovanja u snimanju te serije", otkrio je Frankie. Dodao je da mu je veliku podršku pružila supruga, glumica i model Paige Price, koja mu je predložila vođenje dnevnika kako bi zapisivao njihove zajedničke trenutke i kasnije se mogao podsjetiti na njih.



Par se vjenčao 2020. godine, a u ožujku 2021. postali su roditelji sina Mauza Mosleya.

Muniz je prethodno bio zaručen s Jamie Grady i publicistkinjom Elycijom Marie Turnbow, koju je upoznao preko zajedničkog privatnog trenera u teretani u Los Angelesu.

U veljači 2011. godine u njihov je dom u Arizoni stigla policija nakon što si je glumac prislonio pištolj na glavu, no kasnije je sve opovrgnuo riječima da se radi o lažnim i prenapuhanim pričama. Par se zaručio nakon te epizode, no ubrzo nakon su prekinuli.

