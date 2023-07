Glumica Tori Spelling, najpoznatija po ulozi Donne Martin u seriji Beverly Hills, imala je sve što jedna klinka može poželjeti. Rodila se u bogatoj obitelji poznatog producenta Aarona Spellinga, što joj je otvorilo sva vrata u Hollywoodu kad se poželjela baviti glumom.

Uloga u Beverly Hillsu dala joj je dodatne milijune, no ona je sve spiskala kroz droge i alkohol. Ipak, javnost najviše pamti godinu u kojoj je drugoj ženi otela supruga, kao što je i taj isti suprug nju oteo drugom muškarcu.

Podsjetimo, Tori i Dean McDermotts upoznali su se 2005. na setu filma "Mind Over Murder". U to su vrijeme oboje bili u braku, no vrlo su brzo prevarili svoje supružnike. "Bila je to ljubav na prvi pogled", rekao je svojedobno McDermott.

Vjenčali su se 2006. godine i zajedno imaju petero djece, no u ovih 18 zajedničkih godina prošli su puno toga, uključujući i njegov preljub.

Ipak, čini se da je 18 godina trebalo proći kako bi ih karma sustigla. Tako je sada svjetskim tabloidima odjeknula vijest da se par konačno razvodi.

"S velikom tugom i teška srca, nakon 18 zajedničkih godina i petero nevjerojatne djece Tori i ja smo odlučili krenuti svatko svojim putem i započeti nova putovanja. Nastavit ćemo surađivati kao roditelji i vodiči za našu djecu kroz ova teška vremena. Molimo vas da poštujete našu privatnosti dok si uzimamo ovo vrijeme da ga provedemo u krugu obitelji i da se izborimo s ovim. Hvala vam svima za potporu i ljubaznost", poručio je Dean na svom Instagramu.

Objava je vrlo brzo misteriozno nestala s njegova profila, a drugi izvori sada tvrde kako par ipak ne živi skupa, već Tori s djecom živi u motelu.