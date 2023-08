"Rekla sam mu 'Slomila mi je srce' i u tom trenutku sam mislila da će me izbaciti iz kuće. Bila sam prestrašena i prestravljena. No, on me je zagrlio i rekao mi je kako moja bivša djevojka nije vrijedna energije koju trošim na nju te da zaslužujem biti voljena". Cari se nakon toga povratio duševni mir.