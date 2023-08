Pjevač Dino Merlin rasprodao je tri koncerta u Beogradu, a najavljeno je da će održati i četvrti. Karte za koncert koštaju od 25 eura do 125 eura.

"Zakup Arene za jedan koncert iznosi 25.000 eura, što znači da će pjevač morati platiti 100.000 eura za četiri nastupa. Čak i kada plati zakup i porez na dobit, Dino će zaraditi čak dva milijuna eura! Moguće je da će zakazati i petu i šestu Arenu, pa će zaraditi mnogo više", rekao je izvor za Informer.

Redakcija srpskog Monda si je dala truda pa izbacila detaljnu računicu koliko će zapravo pjevač zaraditi za četiri nastupa u Beogradu - ispod bombastičnog naslova: "IZ BEOGRADA IDE BOGATIJI ZA OKO PET MILIJUNA EURA? Šok podaci o koncertu Dina Merlina, zakazao četiri Arene - detaljna računica!"

Cijena najniže karte je 29,40 eura, dok su cijene skupljih 54,59 te skoro 126 eura za barske stolove. Cijena za lože je, ističu, znatno viša. Ako se za računicu uzme samo najniža karta od 29,40 eura i pomnoži sa 24.000 ljudi, dolazi se do cifre od 705.500 eura. Kada se ta cifra pomnoži s četiri koncerta, dolazi se do iznosa od 2.822.400 eura. Ovaj iznos je svakako daleko veći, jer ne koštaju sve karte 25 eura, već duplo ili mnogo više. Ako bismo uzeli prosjek od recimo 58 eura i pomnožili s brojem ljudi koji prima Arena, došli bismo do cifre od 5.568.000 eura za sva četiri koncerta, piše Mondo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dino Merlin za RTL

Iako je rasprodao koncerte, dio Srba želi mu zabraniti nastup te je pokrenuta peticija protiv pjevača. Nju je potpisalo više od 21 tisuća ljudi. Prema pisanju Kurira, na stranici peticija.online dostupna je Dinova fotografija s natpisom "Nepoželjan" i njegove izjave koje navodno šire govor mržnje, a koje nikada nisu potvrđene. Bosanski glazbenik je u više navrata opovrgao mnoge od navoda i izjava koje su mu pripisivali.

"Nikad nisam rekao da mrzim ikoga. Taj glagol ne postoji kod mene. To je notorna neistina. Toliko toga što je o meni napisano svih ovih godina je potpuno izmišljeno", izjavio je Merlin 2011. godine za srpske medije.