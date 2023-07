Bez i jednog plakata i bez ikakve reklame osim objave datuma koncerta na društvenim mrežama i u medijima, Dino Merlin, pravim imenom Edin Dervišhalidović, za samo je osam sati rasprodao drugi koncert zaredom u zagrebačkoj Areni 9. prosinca, a dodan je i datum za treći koncert.

Ulaznice za dva Merlinova koncerta doslovno su razgrabljene, a samim time je sarajevski glazbeni čarobnjak i službeno postao najveća glazbena senzacija ovih prostora.

Ovakve rekorde nikad nitko do sad nije postigao, čak ni međunarodne glazbene megazvijezde koje su gostovale po arenama u regiji.

"Još jedna krasna vijest. Nemam riječi kako da kažem koliko mi sve ovo znači. Beskrajno sam zahvalan svojoj dragoj publici. Naše druženje u prosincu bit će svjedočanstvo jednog vremena", poručio je Dino Merlin hrvatskoj publici.

Da je trnovit put do zvijezda dokazuje upravo njegova priča.

Prije glazbenika Dina, postojao je Edin bravar

Edin je rođen u siromašnoj obitelji. Otac je napustio njega i majku dok je on još uvijek bio dijete. Prije nego što je počeo pjevari, bio je bravar. Nekoliko je godina bio zaposlen u "Pretisu" u Vogošći kao metalurški radnik – kalioničar.

U sjećanje na taj period svog života i svoje prvo radno mjesto, Dino je 2008. godine u proizvodnom dijelu te tvornice predstavio album "Ispočetka".

Nakon gubitka majke napisao veliki hit 'Nedostaješ'

Edinovoj majci se nikad nije sviđala ideja da joj se sin bavi pjevanjem i sve do kraja života se nadala da će se on baviti "ozbiljnijim poslom".

"Moja mama nikad nije bila sretna kad sam uzimao gitaru. Ali, evo, mojoj majci razglednica iz Porto Montenegra umjesto diplome inženjera strojarstva", rekao je Merlin na početku koncerta u Portu. Njezina smrt jako ga je potresla te joj je posvjetio jednu od svojih najpoznatijih pjesama, "Nedostaješ".

Zgrade koje život znače

Pohađao je Osnovnu školu "Moris Moco Salom“, koja se nalazi između Careve džamije, Konaka na Bistriku i Hotela "Nacional"- tri zgrade koje su odredile njegov život. U Carevoj džamiji je u najranijoj mladosti mujezinio, u Konaku je organizirao promociju albuma "Burek", a po Hotelu "Nacional“ je nazvao album iz 2014. godine.

Punac i punica ga nikada nisu prihvatili

Sa samo 16 godina upoznao je svoju sadašnju suprugu Amelu. Sami početak njihove veze, a kasnije i braka, nije bio nimalo lagan. Amelini roditelji bili su protiv njihove veze jer je Dino za razliku od njih, bio siromašan:

"'Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno vjenčali. Bilo je to romantično vjenčanje iako sam svoju ženu doslovno oteo. Uz nas su bili samo moj kum i Amelina sestra koja je bila kuma. Govor matičarke bio mi je predug, stalno sam gledao u vrata da ne bi netko naišao i pokvario našu sreću", ispričao je pjevač jednom prilikom.

Kući se nekad znao vratiti i bez feninga

Merlin je otkrio i da se između njega i Amele ljubav rodila na prvi pogled i to - 8. kolovoza 1979. godine. Osim što su se Amela i glazbenik suočili s protivljenjem njezinih roditelja, suočili su se i s financijskim problemima.

On je otkrio kako se nakon jedne turneje po Jugoslaviji vratio bez ijednog dinara: "Moja žena je stajala na vratima, dočekala me s bebom. Naida je možda imala pola godine, a supruga Amela je baš završavala arhitekturu. Tiho me je upitala: 'Jesi li nam što donio? Nemam za mlijeko'. Ja nisam imao ni jedan jedini dinar. Nisam donio ništa jer nisam ništa zaradio. Bili su tu veliki troškovi. Dao bih sve da sam te noći mogao odgovoriti: 'Da, donio sam 100 maraka'", priznao je.

"Nakon vjenčanja bili smo na medenom mjesecu u Dubrovniku, a kad smo se vratili preselili smo se kod moje majke i odmah smo osjetili udarac. Bio sam pred sobom puno odgovornosti za obitelj i naporan rad, a Amelini roditelji bili su toliko bijesni da pola godine nisu željeli ništa čuti o njoj", otkrio je Merlin u više navrata.

Od Merlina do Dina Merlina

Podsjetimo, Merlin je svoju glazbenu karijeru započeo krajem sedamdesetih godina kada s Mensurom Lutkicom osnovao bend “Dino”. S obzirom na to da s prvim sastavom nije polučio značajniji uspjeh, odnovao je grupu "Merlin", a 1985. snimili su svoj prvi album – "Kokuzna vremena".

Početkom rata u Bosni i Hercegovini poginuli su tadašnji članovi benda Mustafa Nurak-Bug i Aleksandar Aćimović, a Edin je nekoliko godina poslije počeo nastupati pod imenom Dino Merlin.

U Njemačkoj se liječio na psihijatriji

Iako je nizao uspjeh za uspjehom, malo kome je poznato to da je Dino Merlin svojevremeno bio i na psihijatrijskom liječenju u Njemačkoj, gdje je i napisao pjesmu "Ja potpuno trijezan umirem".

"Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da sam bio ni za što. Apsolutno me ništa nije interesiralo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. I to je bio period kada sam htio napustiti glazbu i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao", ispričao je jednom prilikom.

Merlinove stihove danas znaju diljem Balkana, ali i cijele Europe. Četiri puta je napunio stadion Koševo u Sarajevu i pet puta Kombank Arenu u Beogradu, a njegov album "Hotel Nacional" iz 2014. godine se našao među top 10 najprodavanijih world albuma svijeta na Billboard World Albums listi.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Hrvatskim gradovima sve manje odzvanjaju narodnjaci'