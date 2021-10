Pjevač Dino Merlin ne priča puno o svom privatnom životu, ali je sada progovorio o teškom periodu koji je iza njega.

Naime, na društvenim mrežama se pojavio video o Merlinovom javnom priznanju o bolesti s kojom se borio. Točnije, on je tada prolazio kroz depresiju, koja je inače i veliki problem današnjice.

"Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu u svom životu bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da sam bio nizašto. Apsolutno me ništa nije interesiralo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam bio biljka. I to je bio period kada sam htio pustiti muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao", ispričao je Merlin očiju punih suza.