Ima fetiš na jahte? Melina se i za Harisa udala na brodu, a na dan vjenčanja tražila sapun

Modna dizajnerica i bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Džinović (44) zaručila se za uspješnog biznismena (69) u Monaku, a prema pisanju srpskih medija, uskoro će izgovoriti i sudbonosno "da" i to na jahti.

"On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Cijelo ljeto su proveli na njemu, ali ga je on odlučio prodati. Odlučio je kupiti još veći brod na kojem će napraviti gala svadbu u Monaku", rekao je izvor za Blic.

I dok više detalja o samom vjenčanju još uvijek nije poznato, zanimljivo je spomenuti kako Melini ovo neće biti prvo vjenčanje na jahti, jer je i 2014. izgovorila sudbonosno "da" Harisu Džinoviću upravo na brodu.

Naime, Haris i Melina vjenčanje su organizirali nakon 12 godina zajedničkog života, a to su učinili daleko od očiju javnosti. Kako je ona kasnije ispričala, sve se odigralo na inicijativu njene kume Slavice Ecclestone, bivše supruge vlasnika Formule 1, Bernieja Ecclestonea.

Vjenčali se na jahti u Dubrovniku

Slavica je rekla Melini kako će ih ona vjenčati na zajedničkom ljetovanju koje su već bili isplanirali, te je sve i organizirala, a vjenčanje je održano u Dubrovniku na jahti "Maltese Falcon" koja spada u najluksuznije na svetu.

"U četiri popodne gosti su prevezeni na jahtu, gdje smo im priredili neformalan i opušten doček. Bilo ih je svega tridesetak, to su naši bliski prijatelji i članovi obitelji, pa je atmosfera zaista bila intimna. Osim bijele haljine i burmi, ništa nije odavalo dojam da nije riječ o neobaveznom početku krstarenja s prijateljima. Čak nismo utvrdili ni točno vrijeme vjenčanja, već smo se u suton, oko pola sedam, popeli na palubu da ispunimo formalnost. Matičarka Tihana Hrnić potpuno se uklopila u ‘scenarij’, pa je i taj službeni dio bio nekako kratak, ali intenzivan i romantičan. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela s posebnom lakoćom, jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presretni, prisustvovali su vjenčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za što većina djece ostane uskraćena", pričala je Melina tada za srpske medije.

Vjenčanje Harisa Džinovića i Meline nije prošlo bez problema

No, na vjenčanju ipak nije sve prošlo besprijekorno. "Kada smo razmijenili burme, ispostavilo se da je Harisu njegova mala, pa smo je kasnije skidali uz pomoć sapuna. Na sreću, on je od onih muškaraca koji ne nose prstenje. Euforija nije ispratila ni odabir vjenčanice. Spontano sam odlučila da to bude moj model iz 2012. godine. Obožavam tu haljinu. Sjećam se da je nastala u rekordnom roku, ideja je pretočena u savršenstvo i bilo je prirodno da je nosim na vlastitom vjenčanju“, rekla je tada Melina za Hello.

