IDA PRESTER OTVORILA DUŠU NA INSTAGRAMU: ‘Prljav si, bučan i neurotičan; teško je s tobom odgajati djecu…’

Cesto se ljutim na tebe. Prljav si, bucan i neurotican. Tesko je s tobom odgajati djecu, daleko si od oaze mira i zdravog zivota. Saspes svakom sve u facu, pusis i pijes ko da nema sutra, prkosno se podsmijevas, cesto me plasi ta divlja energija. 🌪 A opet. Nitko u svijetu me nije s toliko radosti primio. Gdje god dodjem docekaju me osmijesi. Volis i podrzavas sve sto radim, cak i kad se ne razumijemo i cini ti se da sam pala s Marsa sa svojim idejama, znam da ti je drago da sam tu. Ne trudis se da me promijenis, obozavas kako pricam, ne das mi da pricam kao ti. U 7 godina nisam dozivjela ni jednu jedinu grubost, ni jednu provokaciju, ni jedan: ovde se kaze hleb, a ne kruh. Puno je to za jednog imigranta. Sto sam starija, vise to znam cijeniti. Otvorio si sirom vrata, da mi budes dom. Hvala ti, Beograde! ❤️ 📸 @dalibor_danilovic za @gloriamagazinsrbija