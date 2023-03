Tarik i Lejla Filipović jedan su od najomiljenijih domaćih parova, a prije nekoliko mjeseci proslavili su 15. godišnjicu braka.

Prije nekoliko dana pojavila se fotografija glumca i bivše misice iz ožujka 2007. godine. Tada su Lejla i Tarik bili na premijeri novog filma 'Armin' Ognjena Sviličića.

Ta je fotografija snimljena samo tri mjeseca nakon njihova vjenčanja.

Podsjetimo, Tarik i Lejla vjenčali su se u tajnosti na Silvestrovo 2007., a dva mjeseca kasnije rodio se njihov sin Arman. Tarik je uvijek isticao da smatra i Lejlinog sina Dinu iz prvog braka svojim, a posvetio mu je i divnu objavu kada je postao punoljetan u lipnju 2021. godine.

"Dječak koji me grli, ušao je u moj život s nepune tri godine… Danas sam ja njega zagrlio,dugo i snažno za njegov 18. rođendan. 'Sad je dječak čovjek' kako pjevaše Kemo, ali ne i 'zima pokri brijeg'… Vani sunce topi asfalt, a meni se topi srce od miline, duša lebdi prepuna ponosa i ljubavi. Visinom je već nadmašio mojih 190, a ja želim da me nadmaši na svim poljima… Danas dječak posta čovjek, ali…dječače moj, budi uvijek zaigrani dječak, lakše je i ljepše… Sretan rođendan, ljubavi tatina jer lako je postati otac, treba puno više da bi bio tata…", napisao je.

Lejla je svojedobno otkrila i tajnu uspješnog braka s Filipovićem: "Nemamo običaj slaviti Valentinovo, nekako nam je važnije da cijele godine pazimo jedno na drugo, a riječ je o malim znacima pažnje. Kad Tarik ode na plac, uvijek se vrati s cvijećem. Jako je pažljiv, pamti datume, drži do godišnjica, proslava i to je jako lijepo. U ovih trinaest godina otkako smo zajedno uvijek me uspije iznenaditi, maštovit je kad treba nešto organizirati, maksimalno se daje, voli pomoći obitelji i prijateljima, veliki je emotivac".