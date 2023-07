Crnogorski pjevač porijeklom iz Danske, Boban Rajović (51), već je godinama prisutan na regionalnoj glazbenoj sceni. Ovaj pjevač prepoznatljiv je po svome imidžu, a nedavno je za srpske medije otkrio bi li ikada otišao transplantaciju kose, kao naš Tony Cetinski, i kako se nosi s mnogo žena na svojim koncertima.

"Nikada ne bih nadogradio kosu, mislim da mi ćela lijepo stoji i po tome sam između ostalog i prepoznatljiv publici, tako da ne", rekao je pjevač za Kurir.rs.

'Događalo mi se da poljubim neku...'

Inače, Boban je 30 godina u skladnom braku sa suprugom Draganom, koja se rijetko pojavljuje u javnosti, no pjevač mnoge je iznenadilo pjevačevo priznanje da se dogodi to da flerta svakog vikenda.

"Kad sam na bini sigurno se nasmijem velikom broju žena. To je dio mog posla. Događalo mi se i da poljubim neku u obraz. Ako je to flert, onda mi se često to događa, gotovo svaki vikend", rekao je Boban.

Naime, Boban i njegova supruga imaju troje djece - kćeri Ivanu i Anđelu i sina Andriju, koji su otišli svojim putem i ne žive s roditeljima, što je njih dodatno zbližilo.

"Od tada smo se još više zbližili, držimo se za ruke, mazimo se, ljubimo i pazimo kao da smo se vratili u neke pubertetske godine", dodao je pjevač.

Na kraju je Boban otkrio i koliko je najviše potrošio tijekom noćnog izlaska: "Znalo mi se dogoditi da potrošim i 2.000 eura".