Tijekom večeri 14. prosinca 1935. hollywoodska starleta Thelma Todd spremala se za zabavu. Obukla je glamuroznu plavu haljinu sa šljokicama, ogrtač, kaput od nerca u punoj dužini, raskošne štikle i nakit vrijedan oko 20.000 dolara, Thelma je otišla na subotnju večeru slavnih u kafiću Trocadero, piše Medium.

Dva dana kasnije, u ponedjeljak ujutro, njezina je sobarica pronašla Thelmino beživotno tijelo na vozačevom sjedalu njezinog Lincoln kabrioleta. Automobil je bio parkiran u garaži njezinog bivšeg direktora, povremenog ljubavnika i tadašnjeg poslovnog partnera, Rolanda Westa. Motor nije radio, ali kontakt je još uvijek bio uključen. Izgledala je besprijekorno, kao da je samo drijemala.

Na vrhuncu svoje karijere i sa samo 29 godina, Thelma Todd je pronađena mrtva. No, događaji oko njezine smrti nastavljaju izazivati znatiželju i više od 85 godina kasnije. Tko ju je ubio i zašto?

Ovisnost o tabletama

Iako se obrazovala za učiteljicu, Thelmina karijera na kraju je završila pod hollywoodskim svjetlima. Mama ju je uvjerila da se prijavi na izbore ljepote, a budući da Thelmi nije smetala dodatna zarada, poslušala je. 1925., kad je imala samo 19 godina, Thelma je osvojila titulu Miss Massachusettsa te ju je uočio agent za talente nakon čega je započela njezina karijera u Paramount Picturesu.

Kako bi osigurala da ostane mršava i privlačna, voditelj produkcijskog studija Hal Roach izumio je takozvanu "klauzulu od krumpira". To je značilo da mora održavati svoju težinu na određenoj razini, a ako bi dobila više od 5 kilograma, ugovor bi joj odmah prestao. Budući da je Thelma imala problema s težinom, majka ju je stavila na dijetu s tabletama za mršavljenje zbog koje je Todd razvila u ovisnost. Bila je poznata kao zabavljačica koja je voljela piti i plesati.

Veze s nasilnim muškarcima

Thelma je imala loš odnos s ocem koji ju je navodno zlostavljao, pa ne iznenađuje što je to ostavilo traga na njoj i dovelo je do odnosa s nasilnim i opasnim muškarcima. Njezin jedini suprug, Pat DiCicco, bio je agent za talente povezan s podzemnim svijetom. Nakon dvije godine premlaćivanja, Thelma se razvela od njega 1934. godine. Nakon razvoda se zaklela da će prestati s alkoholom, ali tko zna je li se to doista dogodilo.

Postoje glasine da je Todd bila u vezi s jednim od DiCiccovih poznanika, mafijašem Luckyjem Lucianom, koji je osim što je bio nasilan ljubavnik, Thelmu navukao i na amfetamine.

Što se dogodilo kobne noći?

Prvi mrtvozornički zaključak bio je trovanje monoksidom jer je garaža pronađena zatvorena. Također mrtvozornik je tvrdio da je Thelma bila mrtva najmanje 12 sati, ali je kasnije promijenio svoju teoriju navodeći da je morala biti mrtva za volanom tijekom cijele nedjelje.

Na mjestu događaja nije bilo znakova nasilja, ali su pronađene modrice na vratu te krv na licu ili iz njezina nosa ili sa usana. Slučaj je brzo odbačen kao nesreća jer je policija pretpostavila da je Thelmi bilo hladno te se popela do Rolandove garaže kako bi se zagrijala u Lincolnu. Rezultati testa krvi pokazali su smrtonosnu razinu ugljičnog monoksida plus visoku razinu alkohola, pa je sve to imalo smisla.

Sve dok nije. Ključ od njezinog stana pronašli su u torbici koja je pronađena pored njezina tijela, što je značilo da je imala način da se vrati kući i da ostane cijelo vrijeme na toplom. Pa zašto onda nije odmah otišla kući?

Stvari su se dodatno zakomplicirale jer su ljudi zvali policiju govoreći da su je vidjeli ili da su razgovarali s Thelmom u različito vrijeme tijekom nedjelje. Štoviše, rezultati obdukcije pokazali su da je Todd, neposredno prije smrti, jela grašak i mrkvu koji su se tek počeli probavljati u vrijeme smrti. Kad se policija raspitala za hranu koja se posluživala na zabavi, pokazalo se da grašak i mrkva nisu bili dio jelovnika.

Popularne teorije

To i mnogi drugi argumenti protiv slučajnog ili namjernog samoubojstva navelo je na pomisao da je Todd bila ubijena.

Unatoč tome što je njegova žena potvrdila alibi za Rolanda Westa, prema kojemu je u nedjelju u 2 sata ujutro zaključao restoran i došao spavati kraj nje, mnogi ipak nisu bili uvjereni u njegovu nevinost. Navodno je bio ljubomoran na Thelmine brojne hollywoodske veze, a budući da je bio posesivan muškarac sklon kontroli, možda ju je želio samo za sebe.

Gotovo 50 godina nakon Thelmine smrti, u intervjuu je Hal Roach ponudio osebujnu verziju događaja. Roach je rekao da su dan nakon što je otkriveno Thelmino tijelo, tri detektiva policije Los Angelesa ušla u njegov ured i rekli mu da je nakon intenzivnog ispitivanja Roland West priznao da je ubio Todd. Njih su se dvoje posvađali prije nego što je otišla na zabavu Trocadero jer nije htjela da joj govori kada i kamo smije ići. West ju je zaključao kako bi ju naučio lekciji. Osjetivši da će doći do scene s Westom, Thelma je rekla svom vozaču da je ne smije otpratiti gore.

Prema Roachu, West je čekao Thelmu u njezinu stanu gdje su se ponovno posvađali. West nije želio da ide na toliko zabava, a ona mu je odgovorila da upravo ide na jednu pravu (pozvana je na zabavu kasnije te nedjelje). Popela se stubama do Westove garaže, a on za njom. Kad je došao do nje, već je bila u svom Lincolnu, a motor je radio. Zatim je zaključao garažu i otišao. Kad se vratio, našao ju je mrtvu i, ne želeći biti umiješan u ubojstvo, zatvorio je garažu, ali ju nije zaključao, pretvarajući se da nema ništa s tim.

Luciano je želio napraviti kasino u njezinu restoranu?

Luciano je bio opasan mafijaš koji se bavio kockanjem, iznudom i prostitucijom u Los Angelesu. Thelmu je upoznao preko njezinog bivšeg supruga. Neki kažu da su Lucky i Todd imali nasilnu vezu pa ju je navukao na amfetamine. Drugi, međutim, teoretiziraju da je Luciano jednostavno dao ubiti Thelmu jer mu je nije dopustila da napravi ilegalni kasino na trećem katu njezinog restorana.

Modrice na Toddinu vratu možda su uzrokovane s time da joj je netko ugurao bocu u grlo i natjerao je da pije alkohol, što je Luciano mogao napraviti ako je želio da pristane na njegove uvjete.

Nekoliko mjeseci prije nego što je umrla, Thelma je počela primati prijetnje smrću, a policija je uspjela uhititi dva muškarca. Iako je taj slučaj riješen i muškarci su bili u zatvoru u vrijeme Toddine smrti, neki su se ipak pitali postoji li veza.

Tijekom godina, ljudi su također ukazivali na Thelminu majku i njezinog bivšeg supruga nasilnika kao osumnjičene, ali nema ništa konkretno o njihovim motivima osim očite pohlepe i ljubomore. Toddina majka bila je jedini nasljednik njezine kćeri, a suprug je možda imao zamjerku prema Thelmi što se razvela od njega, piše Medium.