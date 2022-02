Husein Hasanefendić Hus gostovao je u u Pressingu Ilije Jandrića na N1 televiziji. Tijekom svog gostovanja, Hus je otkrio kako se osjećao tijekom prve probe, kako teku same pripreme za već rasprodani koncert u zagrebačkoj Areni, što se sve Akiju događalo tijekom pandemije, ali i činjenicu da im nitko od kolega iz benda Prljavo kazalište nije poslao niti na bilo koji način izrazio sućut povodom Akijeve smrti.

Podsjetimo, Aki je iznenada preminuo 22. siječnja, u Novom Mestu u Sloveniji, u dobi od 67 godina. Njegova smrt zavila je cijelu regiju u crno, a gotovo mjesec dana nakon njegove smrti nema radio postaje koja i dalje ne pusti njegove pjesme minimalno nekoliko puta dnevno,

Hus je tijekom svog gostovanja otkrio kako mu je bilo iznimno bolno, prihvatiti činjenicu da Akija više nema, ali da je to jednostavno nešto što se moralo prihvatiti.

"Shrvalo me na sahrani kada su iznijeli lijes… Nije se čuvao, ali nitko nije očekivao da je kraj tako blizu. Svakodnevno radimo probe, postavljamo ciljeve pa nam je lakše. Prva proba bila je iznimno bolna", priznao je.

Rekao je i kako bi njegova autobiografija bila iznimno uspješna, da ju je krenuo pisati: “Aki je bio nezaustavljiv, bez kalkulacije. Imamo seriju koncerata, on na prvom da maksimum. Mogao je pjevati iz dana u dan. Da je napisao autobiografiju, bila bi opaka", rekao je.

Nije nepoznanica da su se članovi Parnog valjka često znali i posvađati, no, kako i sam Hus kaže, te su svađe uvijek bile vezane uz glazbu i tendenciju da svaki put daju još više od sebe.

"Postava benda slično razmišlja. Nije problem ništa žrtvovati, nije nam teško vježbati svaki dan jer imamo veliku odgovornost prema tome što radimo. Bitno je shvatiti da to što dobiješ od publike se lako prokocka. Nema tih novaca da radiš s ljudima koje ne voliš”, izjavio je Hus.

Tvrdio je i kako je u nekim situacijama znao biti puno hladniji i sabraniji od Akija: "Ja sam hladnije glave. Dodavao je svoju beskrajnu emociju nekim pjesmama. Ukratko, dobro smo funkcionirali”, tvrdi.

Ono što je Akiju iznimno teško palo bila je upravo pandemija, a sami Hus tvrdi da je za Akija to bila jedina fizička aktivnost koja je naglo prekinuta.

"Ljudi koji nisu na bini vjerojatno ne razumiju, ali zaista osjetiš pozitivnu vibraciju i ljubav, fizičku senzaciju kad izađeš pred publiku", tvrdi Hus koji marljivo radi na pripremi koncerta u zagrebačkoj Areni.

"Pozvat ćemo neke goste koji će pjevati. Publika će pjevati. Nikad se nećemo konačno moći oprostiti od njega, to je nemoguće. Pa zar itko misli da Stonesi sviraju zbog novaca? Kad otkriješ razlog, tu si zbog toga da sviraš”, govori Hus.

I sam kaže kako još uvijek ne znaju što će biti nakon zagrebačkog koncerta: "Mene je to zdrmalo na način da sam se počeo vraćati u prošlost, a ne planirati budućnost. Vrlo malo ljudi zna što smo mi sve radili i predstavljali… Uz to što smo imali pjesme koje će ostati, prvi smo svirali na trgu u Mostaru gdje su se vodile glavne bitke, bilo je deset tisuća ljudi i nije bilo ekscesa".

Priznao je i kako mu nitko od kolega nije izrazio sućut te se kratko osvrnuo na "neprijateljstvo" koje među njima vlada.

“S naše strane ne. Ja nemam nikakav problem, ali baš i nema neke komunikacije. Pa evo, ne znam, Aki je preminuo, ni pisma ni razglednice. Meni nitko nije izrazio sućut, neću griješiti dušu, ne znam… Znam otkud je krenulo, mogao bih pričati priču, imali smo zajedničkog menadžera kojeg sam ja u jednom trenutku otpustio, nismo se više slagali, Jajo i ja smo o tome pričali i prije, i on je bio nezadovoljan, ali sad kad je menadžer ostao samo njihov, onda se on potrudio, ali je onu klasičnu ‘podijeli pa vladaj'. Mislim, što da vam kažem, na mom magnetofonu koji sam im dao džabe je snimljen koncert u Domu sportova i ‘Ruža’ uživo i to. Neki razlog se dogodio, spletke, ali Bože moj, svatko odlučuje za sebe”, zaključio je u razgovoru.