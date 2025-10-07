Hrvatski svećenik se oglasio o smrti Halida Bešlića i izazvao lavinu reakcija

Smrt legendarnog pjevača Halida Bešlića duboko je potresla cijelu regiju. Mnogi se opraštaju od velikana narodne glazbe, a među njima i pater Stjepan Ivan Horvat, koji je svojim riječima odao počast njegovom životu i djelu.

"Umro je Halid Bešlić. Iskreno, nisam slušao njegove pjesme. Nismo bili iste vjere, no čitam danas o njemu i vidim da je imao preko 500 humanitarnih koncerata kojima je pomagao izbjeglicama, oboljelima od teških bolesti, pogođenima poplavama, obiteljima koje su doživjele tragedije", započeo je svećenik na Facebooku.

"Očito je bio osjetljiv na patnju drugog čovjeka. Hvala mu na tome. Reći ću Bogu hvala na njegovom životu, neka mu Gospodin ubroji ono dobro, a oprosti ono ljudsko s čime se svi borimo i otvori mu vrata Kraljevstva Nebeskog. Obitelji iskrena sućut, a njemu pokoj vječni", zaključio je.

Lavina reakcija

Objava je prikupila brojne reakcije, a pratiteljima je zasmetalo to što je svećenik spomenuo kako je Halid bio druge vjere.

"Zaista vam je suvisno sto ste napisali da niste iste vjere. Kakve veze ima sa dobrotom čovjeka? Zaista nepotrebno", "Nije bitno naglašavati. Zvuči grubo. Znamo svi da je čovjek islamske vjeroispovijesti, ali ne vidim razlog zašto to treba naglasiti. Umro je, što mi je jako žao jer je bio izvrstan pjevač i jako dobar čovjek i kao takav neka mu bude vječni pokoj", glase komentari.

Na to se oglasio pater:

"Napisao sam činjenicu, da nismo bili iste vjere, ne znam zašto je nekima to toliko zasmetalo? Pazimo jedni na druge i na kamenje kojim se nabacujemo".

