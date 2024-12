Hrvatski šaman rješava mobing, siromaštvo i nesreće: Pogledajte kako izgleda seansa u kojoj se hrane bogovi

Šamanizam, drevna duhovna praksa usmjerena na povezanost s prirodom i energijama koje nas okružuju, u suvremenom svijetu sve više privlači ljude koji traže balans i odgovore na životne izazove. Zoran Tepurić, zagrebački šaman s 25 godina iskustva, kroz svoj rad donosi afričku filozofiju i univerzalna šamanska znanja u živote onih koji se suočavaju s problemima u zdravlju, poslu, ljubavi i svakodnevnom životu. Diplomirao je rudarsku geotehniku u Zagrebu, a zatim se usmjerio na alternativnu medicinu, parapsihologiju i šamanizam. Kroz godine učenja i rada, završio je i studij za šamana i IFA svećenika, stječući titulu Babalawo, što u afričkoj tradiciji znači "otac skrivenih tajni".

U ovom intervjuu otkriva kako je započeo svoj put u šamanizmu, što ga je inspiriralo da se posveti ovoj praksi i na koji način pomaže ljudima kroz individualne seanse i rituale te se osvrnuo na primjere iz prakse.

Kada ste se prvi put zainteresirali za šamanizam i kako je započeo vaš put?

Šamanizmom se bavim već 25 godina. Prije toga zanimala me psihologija, a kroz parapsihologiju sam ušao u učenje različitih tehnika poput bioenergije, kristaloterapije i reikija. Postao sam majstor reikija i još nekoliko drugih tehnika. Taj interes me doveo do šamana iz Brazila, s kojima sam radio nekoliko godina. Oni su mi prvi pokazali kako izgleda šamanizam, ali tek kada sam upoznao afričke šamane koji su dolazili u Brazil, shvatio sam pravu dubinu ove prakse. Njihova povezanost s prirodom, filozofija i mudrost potpuno su me fascinirali. Oduvijek sam volio mitologiju – od grčke i rimske, preko nordijske, pa sve do afričkih priča. Ta povezanost s drevnim znanjima bila je prirodan nastavak mog zanimanja za mistično i duhovno.

Postoji li razlika između afričkog šamanizma i šamanizma kakvog poznajemo kod nas?

Afrički šamanizam temelji se na vrlo dubokoj filozofiji. Njihova povezanost s energijama prirode vrlo je snažna. Naučili su me kako tim energijama upravljati da bi se pospješilo ono što želimo, otklonile prepreke ili poboljšalo zdravlje. Fasciniralo me to što je cijela filozofija povezana s praktičnim znanjima. U školi su me zanimali starogrčki mitovi, rimski, pa čak i nordijska mitologija. Uz to, imao sam sreću da su moji roditelji radili u prosvjeti i često su mi donosili knjige o tim temama. Ta drevna učenja bila su mi prirodni uvod u šamanizam, a afričke priče upotpunile su moju strast prema mitologiji.

Zbog čega vam se ljudi najviše obraćaju?

Ljudi dolaze zbog raznih životnih problema. Nekima trebaju odgovori na pitanja o zdravlju, neki traže pomoć u karijeri ili žele privući nove poslovne prilike. Ima i onih koji dolaze zbog ljubavnih problema ili mobinga na poslu. Ponekad im je potrebna energetska zaštita ili balansiranje. Zanimljivo je da mi najčešće dolaze intelektualci, ljudi s visokom stručnom spremom. Manje je onih s nižim obrazovanjem, ali to ne znači da su njihovi problemi manje značajni.

Što je ključno u šamanizmu kada je riječ o privlačenju sreće i bogatstva?

U afričkoj filozofiji bogatstvo nije samo pitanje novca. Mi smo bogati onime što imamo, a siromašni onime što nemamo. To može biti ljubav, zdravlje, znanje ili imanje. Ritualima se radi na privlačenju dobre sreće i bogatstva, ali to ne znači da ćete obaviti darivanje i čekati da vam novac padne s neba. U Africi, gdje sam učio, ljudi su izuzetno radišni jer znaju da bez uloženog napora nema rezultata.

S druge strane, bogatstvo se može povećati i smanjenjem nepotrebnih troškova. Primjerice, istraživanja pokazuju da često bacamo velike količine hrane, što je nepotreban gubitak. Stoga je važno biti svjestan kako koristimo resurse, dok rituali pomažu da nas prirodne energije podupru na našem putu prema sreći i uspjehu.

Što je crna magija i kako je prepoznajete u svom radu?

Crna magija se često povezuje s ritualima kojima se pokušava nanijeti šteta nekome ili uništiti neki aspekt njegova života – bilo da je to zdravlje, posao ili međuljudski odnosi. Postoje blaže varijante crne magije, poput uroka ili prokletstva, koje su manje složene za napraviti, ali svejedno mogu biti štetne. Nažalost, ljudi su skloni destrukciji i često pribjegavaju takvim praksama kako bi izrazili ljutnju, ljubomoru ili osvetu.

Ritualna crna magija, koja je složenija i uključuje precizne postupke, pripada manjem broju ljudi koji se njome bave. No, čak i blaži oblici, poput uroka, mogu ostaviti ozbiljne posljedice ako ih osoba ne prepozna i ne otkloni. Moj rad usmjeren je na osvjetljavanje tih tamnih utjecaja – metaforički rečeno, palimo svjetlo i radimo na uklanjanju negativnih energija. Ljudi često dolaze sa sumnjom da im je „nešto napravljeno“. U takvim slučajevima, prvo analiziram situaciju, provodim energetske dijagnostike i rituale čišćenja kako bih uklonio sve što je štetno. Šamanizam nije usmjeren na osvetu ili dodatnu destrukciju, već na vraćanje ravnoteže i zaštitu osobe.

Možete li podijeliti neki konkretan primjer kako šamanizam djeluje u svakodnevnom životu?

Imam mnogo takvih primjera, ali jedan od upečatljivijih je kada se moj automobil zaustavio na granici između Hrvatske i Slovenije. Bila je nedjelja navečer, a policajac me uputio na obližnju automehaničarsku radionicu koja je bila otvorena. Problem je bio brzo riješen, ali zamislite da se to dogodilo negdje u brdima, daleko od pomoći. Sreća u nesreći bila je očita – stvari su se odvile na najbolji mogući način.

Takvih primjera imam i kod klijenata. Jedna poznanica trebala je složenu operaciju srca. Radili smo rituale kako bismo osigurali najbolje moguće uvjete – da kirurg bude u optimalnom stanju i da operacija bude uspješna. Iako je nekoliko puta mijenjala termin, na kraju je operaciju obavio jedan od najboljih kirurga u najboljem mogućem trenutku. Takvi ishodi pokazuju kako energetski rad i priprema mogu značajno utjecati na ishod događaja.

Također, jedna klijentica suočila se s progresivnim gubitkom vida. Nakon nekoliko neuspješnih operacija, rekli su joj da ima mjesta za još samo jedan zahvat. Otišla je u Sankt-Peterburg, gdje se nalazi najjača očna klinika. Prije toga radili smo ritual kako bi imala najbolju moguću skrb i sreću. Na kontroli su joj rekli da nije pravo vrijeme za operaciju i da se vrati u proljeće. Kada je došla u zakazano vrijeme, slučajno je na njezinom slučaju radio glavni kirurg klinike, koji je bio jedan od najcjenjenijih stručnjaka. Zahvaljujući njegovoj stručnosti, operacija je bila uspješna. Danas, više od deset godina kasnije, i dalje ima dobar vid, a posljednji put sam čuo da je plesala na svadbi svog sina.

Dolaze li vam poznate osobe na savjetovanje?

Da, bilo je poznatih osoba koje su tražile savjete ili pomoć. Obično dolaze kada osjete da sami ne mogu riješiti problem i kada su spremni otvoriti se prema ovakvom načinu rada. Oni su, baš kao i drugi, često zbunjeni i ne znaju što očekivati, ali kada osjete rezultate, to ih motivira da rade na sebi.

Jesu li ljudi ponekad zbunjeni oko vaših usluga i traže li od vas nešto što nije u vašoj struci?

Da, zna se dogoditi. Ljudi ponekad traže nešto što nije dio mog rada, pa im odmah objasnim da se tim stvarima ne bavim i uputim ih na nekog drugog, tko bi im možda mogao pomoći. Postoje situacije gdje su tražili nešto što se ne uklapa u šamanizam, poput otkrivanja nevjere ili osvetničkih rituala. Primjerice, neki su željeli saznati vara li ih partner, pa sam im savjetovao da se obrate astrologu ili čak privatnom detektivu, jer to nije dio mog posla. Bilo je i onih koji su tražili rituale za osvetu, ali jasno sam im rekao da ne radim ništa što spada u osvetničke ili destruktivne prakse.

Kako izgleda vaša seansa?

Svaka seansa počinje razgovorom kako bih razumio što osoba želi i koji problem želi riješiti. Ako je riječ o jednostavnom energetskom tretmanu, to se može obaviti odmah. Međutim, ako je potreban ritual ili spiritualno čišćenje, tada mi treba nekoliko dana za pripremu. Ritual uključuje darivanje energijama prirode, a za to moram nabaviti odgovarajuću hranu ili druge simbole koji su povezani s tim energijama.

Koristim energije prirode, što uključuje i afričke tradicije, ali te energije su univerzalne i prisutne svugdje – od Afrike do Europe i dalje. Njihova primjena je vrlo praktična i pomaže u poboljšanju kvalitete života. Upravo zbog svoje univerzalnosti ova filozofija našla je primjenu u cijelom svijetu. Osim individualnih tretmana, povremeno organiziramo i rituale za širu zajednicu. Ti rituali usmjereni su na poboljšanje tolerancije, smanjenje konflikata i opće dobro društva, jer vjerujem da se nitko ne može osjećati dobro u nezdravom okruženju. Na taj način radimo i za ljude koji nas izravno ne traže za pomoć, već za zajednički boljitak.

U svim drevnim civilizacijama, darivanje je bio ključni dio rituala – najčešće je to bila hrana, cvijeće ili slični simbolični predmeti. Mi kažemo da su „usta bogova“ poput naših usta, što znači da sve što mi možemo jesti, možemo ponuditi i bogovima. Postoji mnogo različitih energija, pa je važno znati njihove specifične zahtjeve. Neki vole pečenu hranu, drugi kuhanu, dok neki ne smiju dobiti ništa slano ili začinjeno. Takvi rituali donose energiju koja podržava osobu u onome što joj je potrebno – bilo to zdravlje, posao, ljubav ili energetsko čišćenje. Nažalost, s obzirom na ratna i poratna zbivanja, u našim krajevima nagomilane su velike količine negativne energije, poput mržnje, ljutnje i zamjeranja. Te energije utječu na ljude i mogu se manifestirati u svakodnevnom životu kroz različite probleme. Na energetskoj razini to se često očituje u obliku uroka, prokletstva ili čak crne magije.

Kolika je cijena vaših usluga?

Teško je precizno reći jer cijena ovisi o prirodi problema i vrsti tretmana. Može biti od nekoliko desetaka eura pa nadalje, ovisno o tome što je potrebno raditi za pojedinca. Svaki slučaj je individualan, pa je najbolje da osoba nazove i postavi konkretno pitanje. Trudim se da usluge budu pristupačne, posebno za Hrvatsku, jer smatram da svatko tko ima potrebu za pomoći treba moći sebi priuštiti tu uslugu.

Što vas najviše motivira u vašem radu?

Povratne informacije od klijenata. Kada mi se jave i kažu da su riješili problem, da su im se stvari posložile ili da se osjećaju bolje, to mi daje nevjerojatnu motivaciju. Imao sam slučajeve gdje su ljudi poslije dugih godina zahvaljivali jer su se sjetili kako je ono što smo radili urodilo plodom. To je za mene najveća nagrada.

