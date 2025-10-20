Hrvatski kralj satire i imitacije: 'Najčešća predrasuda? Može li se od ovog posla živjeti'

Danko Azić, poznat po svojim satiričnim imitacijama i humorističnim nastupima, danas je nezaobilazno ime na hrvatskoj zabavnoj sceni. Njegov rad obuhvaća različite platforme – od televizije, radija i pozornice, do privatnih eventa. Kao majstor imitacija i satiričar, Danko svojim nastupima zabavlja publiku širom Hrvatske, a svoju jedinstvenu umjetnost spaja u kreativne točke koje uključuju i voditeljske, glumačke i scenarističke vještine. Iako mnogi smatraju imitaciju i satiru sekundarnim poslom, Danko ističe kako je moguće živjeti od ovog posla, naravno, uz neprestani rad, trud i prilagodbu tržištu. U razgovoru s njim, otkriva kako se nosi s predrasudama, izazovima i planovima za budućnost, ali i kako balansira između zabavljanja publike i izbjegavanja granica koje bi mogle uvrijediti.

Gdje danas sve radite – više na televiziji, radiju, pozornici ili privatnim eventima?

Danas većinski nastupam po Hrvatskoj sa svojim Stand up imitatorskim showom, za pojedine zabavne televizijske emisije radim satirične videosnimke na bazi imitacija kao vanjski suradnik, na privatnim eventima također nastupam kao i u Cabaretu Kontesa gdje (skoro) svaki vikend nastupam u sklopu cabareta još od 2018. godine sa svojom točkom od 15-ak minuta, dok moj cijeli solo nastup traje 1 sat i 20 minuta, a radim i kao MC odnosno voditelj raznih manifestacija.

Može li se od imitacije i satire u Hrvatskoj uopće živjeti ili je to ipak sporedna djelatnost?

Može. Gdje god postoji talent smatram da se u današnje vrijeme može živjeti od tog talenta. Naravno uz talent su važni i drugi faktori – volja, trud, na kreativan način povezati svoj talent s onime što je potrebno korisniku/publici te ga onda kvalitetno marketinški plasirati, veliki je plus ako pružaš i unikatnost odnosno nešto drugačije i jako bitna stvar – ako je to doista zanimanje odnosno talent koji te najviše ispunjuje – nikad nemoj odustati. Jer svi koji su odustali će reći da se ne može od nečega živjeti. Stoga ponavljam, talent je samo odskočna daska, a o tebi ovisi koliko daleko ćeš se dogurati. Svakako bih u SAD-u mogao puno lagodnije živjeti kada bih se bavio ovim poslom imitacije, satire, komedije, ali s druge strane Hrvatska je također plodno tlo za satiru (posebice političku) stoga ne nedostaje inspiracije.

S kakvim se predrasudama najčešće susrećete kada kažete da ste imitator i satiričar?

Ne znam, to morate pitati one koji imaju predrasude, ali najčešće je pitanje – može li se samo od toga živjeti u Hrvatskoj? Ljudi nisu dovoljno informirani o izvedbenim umjetnostima samostalnih umjetnika pa nemaju financijsku percepciju zarade (ali i troška, ulaganja) umjetnika. Što se konkretno mene tiče – nisam samo imitator i satiričar već na nastupima i u nekim videima povezujem više vještina u jednu (što volim najviše raditi) i to me čini prepoznatljivim. Međutim kad me netko pita čime se bavim ne kažem da sam samo imitator i satiričar – to je glavni izvor moje zarade međutim bavim se honorarno i drugim komplementarnim poslovima – od voditeljstva (MC na eventima), gluma, pisanje scenarija pa i organizacijom party evenata – ali taj menadžerski dio mi je više zasad hobi.

Je li se netko od onih koje ste imitirati ikada naljutio na vas i kako ste to doživjeli?

Nisam nikada dobio informaciju da se netko od poznatih osoba koje imitiram naljutio na mene. Čak neke sam imitirao pred njima i odlično su reagirali, a dobio sam informacije od ljudi koji su pokazivali moje videe poznatim osobama koje imitiram da su se smijali kad su čuli/vidjeli kako ih imitiram i da su im se videi svidjeli. Tako da zasad imam dobra iskustva.

Kako balansirate između zabavljanja publike i toga da nekoga ne povrijedite humorom?

Ako nastupam na nekom privatnom eventu onda prilagodim sadržaj nastupa publici, međutim ako netko dolazi na moj nastup u kojem je već naznačeno da se radi i o satiri, parodiji, imitacijama što ujedno povlači sa sobom i određene provokacije, ali u svrhu zabavljanja ljudi, tada se ne želim prilagođavati jer je satira jedna vrsta umjetnosti za koju ljudi moraju biti otvorenog uma da ju shvate. Ako nisu, to je njihov problem, jer moja namjera nije nikoga uvrijediti već iz nekog drugog ugla prikazati određene situacije, društvene anomalije, apsurde i progovoriti o nekim temama na satirični način. To ujedno i kažem u samom uvodu nastupa da očekuju da u nastupu nema svete teme ili „svete krave“ s kojom se ne smije šaliti, samo jedan konj koji služi da se svi zabavimo i opustimo, ali možda i zapitamo u vezi nekih stvari. Cenzura je puno veći suvremeni problem koji svjedočimo kroz brojna ''cancelanja“ komičara i drugih javnih osoba gdje praktički ispada da ne živimo u demokratskom društvu ako se nekome ukida sloboda govora ili ga se ucjenjuje raskidom ugovora, sponzora i sl. ako se našalio u vezi neke teme. Naravno treba znati na koji način i u kojem kontekstu plasirati neku rubnu šalu, ali ako je očito da se radi samo o šali i komediji onda to tako treba i shvatiti, a ne kao neku političku poruku.

Koliko je teško u Hrvatskoj pronaći publiku koja razumije i cijeni satiru?

U Hrvatskoj postoji publika željna satire i provokativnog slojevitog humora i do nje se može doprijeti sustavnim objavama videa koji sa sobom nose satiričnu poruku. Generalno gledano postoje i oni osjetljivi na satiru koji previše ozbiljno i osobno mogu shvatiti satiru i šale na račun nečega što smatraju „svetom temom“. Nisam provodio statistiku da mogu reći koji su u većini, ali ono što mogu reći jest da u satiri je fer zahvatiti sve strane (posebice u političkom kontekstu) jer ako je satira „obojena“ u samo jednu boju, onda to ulazi ideološki obojen humor.

Postoji li trenutak kada ste ozbiljno razmišljali da odustanete od ovog posla?

S obzirom na to da se bavim s poslovima koji su komplementarni – dakle idu ruku pod ruku i mogu se povezati, cilj mi je do kraja života uvijek se baviti onime što me najviše ispunjuje i na tom putu nadam se uspjeti zabaviti i inspirirati druge da čine isto, a to je da rade ono što vole. Naravno da ima situacija kada nisam motiviran odraditi nastup ili ići na snimanje, ali to su rijetki slučajevi. Do kraja života ću se okušati i u još nekim umjetničkim granama (usko povezanim s ovima kojima se sada bavim), ali o tom potom. Ako odlučim okrenuti novu stranicu u životu i počnem se baviti nečim drugim, to neće biti odustajanje od nečega već želja za time da se okušam i u nekoj drugoj vrsti posla koja me također ispunjuje.

Koji su vam planovi i projekti koje biste voljeli realizirati u budućnosti?

Trenutačno radim na svojim novim predstavama i nastupima koji će se nadam se realizirati do kraja ove godine, kao i moja nova emisija o kojoj neću puno govoriti, osim da se nadam da će se realizirati na način koji sam zamislio i vjerujem da će to biti svojevrsno osvježenje na sceni. Neki dalji cilj i projekt koji bih volio realizirati jest kreirati jedan satirični crtić, ali za to je potrebno veliko financijsko ulaganje stoga ukoliko postoje investitori ili sponzori koji su došli do ovog dijela intervjua mogu me slobodno kontaktirati za više informacija ako žele financijski podržati projekte koje planiram realizirati.

