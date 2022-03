Prošlo je već nekoliko dana od incidenta na 94. dodjeli nagrada Oscar na kojima je Will Smith "zavalio šamarčinu" američkom komičaru Chrisu Rocku zbog izrugivanja na račun bolesti s kojom se nosi Willova supruga Jada.

Cijelu je scenu za Story.hr komentirao i hrvatski glumac Asim Ugljen, kojemu je dijagnosticirana alopecija.

"Jada je imala jako tužan izraz lica. Mene nikada nije sram, ali da mene netko zbog bolesti posrami, bilo bi mi neugodno. Mene nije briga za šamaranje i uvrede, nego mi je bilo žao vidjeti nekog tko je bolestan, točnije da ga se sprda zbog toga. U ovom slučaju ne razmišljam ni o Willu Smithu koji je ispao idiot ni o Chrisu Rocku koji je također ispao idiot. To je sve idiotizam i holivudska tvornica snova", rekao je za Story proslavljeni glumac.

Podsjetimo, Alopecija areata smatra se autoimunom bolešću u kojoj vlastiti imunološki sustav iz dosad nepoznatog razloga napada folikule dlaka u koži i nastaje opadanje kose. Genetski sklone osobe izložene negativnim okolišnim čimbenicima poput stresa ili infekcije će razviti ovu bolest.

Naime, Ugljen se prvi put susreo s ovom opakom bolešću 2014. godine, kada je prvi put primijetio simptome alopecije.

"Prvi sam se put susreo s alopecijom 2014. godine i tada sam radio užasno puno posla. Imao sam više od pet projekata dnevno i nisam spavao više od dva sata. Prvo sam primijetio da su mi otpale dlake iznad desne šake, onda mi je otpao dio brka i nakon nekog vremena brzo se sve vratilo u normalno stanje. Mislio sam: 'Ok, što god da je bilo, prošlo je'. Kroz neko vrijeme, stanje je postajalo sve gore. Što sam više radio, to se pogoršavalo. Imao sam hrpu rupa po glavi i bradi. Alopecija ne izgleda ni malo lijepo, imate rupe po glavi i nije nalik običnoj ćelavosti. To je autoimuna bolest o kojoj se malo zna. Ne smije se paničariti, treba se vježbati i koristiti terapija", rekao je Asim te dodao kako krene s terapijom svaki put kad osjeti da mu se negdje prorijedila dlaka.

"Ja sam se naučio manje živcirati i trošiti. Ipak, osjetim kada alopecija ponovno treba krenuti na sitnim žarištima. Tada vidim gdje mi se prorijedila dlaka pa krenem s terapijom. Prošli put prije četiri godine imao sam veliki napad kada je stanje bilo loše, a sada sve uspješno kontroliram. Koristim ulje od jednog gospodina, ali po njegovim riječima ne pomaže svima i uvijek, ali meni pomogne", priznao je Asim za Story.

Podsjetimo, alopecija areata započinje naglo, bez simptoma, u dobi izmedu 5. i 40. godine života. Zahvaća podjednako oba spola. Prvo žarište u 60% slučajeva nastaje na vlasištu. Gubitak dlaka je potpun, a koža je glatka i blijeda. U težim slučajevima dlake ispadaju i na trepavicama i obrvama što može u početku biti i jedini znak bolesti. Na rubovima aktivnog žarišta dlaka ispada spontano ili uz lagano povlačenje.