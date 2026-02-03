Hrvatska ostala bez genijalnog flautista: Dani Bošnjak preminuo u 61. godini

Hrvatska glazbena scena ostala je siromašnija. U Zagrebu je u 61. godini preminuo Dani Bošnjak, istaknuti flautist poznat po svojoj iznimnoj energiji i svestranosti u glazbi. Bošnjak je ostavio neizbrisiv trag u baroku, jazzu i slobodnoj improvizaciji te je bio cijenjen među kolegama i glazbenicima širom svijeta.

Glazbenik svih žanrova

Bošnjak je flautu počeo učiti sa sedam godina kod profesora Vladimira Kondresa, a kasnije je diplomirao i magistrirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Bio je član Hrvatskog baroknog ansambla, gdje je istraživao autentične izvedbene prakse na traverso flauti, a s jednakim žarom sudjelovao je u Ansamblu Pro '800, posvećenom repertoaru 19. stoljeća.

Suvremena scena i Cantus Ansambl

Dani Bošnjak bio je i jedan od osnivača Cantus Ansambla, kolektiva posvećenog suvremenoj glazbi. Brojni domaći skladatelji pisali su djela upravo za njega, prepoznajući njegovu tehničku superiornost i interpretativnu hrabrost. izveo je i skladbu Thinking of Master Ryōkan Srđana Dedića, koja mu je bila posvećena.

Iako je nastupao kao solist na pet kontinenata, Bošnjak se posebno ostvarivao u komornoj glazbi i suradnji s drugim glazbenicima. Bio je član Zagrebačke filharmonije, Zagrebačkih solista, Zagrebačkog puhačkog ansambla, Acoustic Projecta i Harlequin Art Collectivea. Njegove suradnje s Edinom Karamazovom i Aleksandrom Miloševom rezultirale su nezaboravnim koncertima i projektima.

Posljednji projekt i filozofija glazbe

Njegov posljednji diskografski projekt Tales from the Inner World objavljen je povodom njegova 60. rođendana. U intervjuu za Glazba.hr istaknuo je:

"Cijeli sam život u potrazi za zvukom, prostorom zvuka." Muzikologinja Iva Lovrec Štefanović opisala ga je kao "jedinstvenog glazbenika kojemu su dane sve glazbe".

